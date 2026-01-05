 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Nuestras Fiestas

Fiesta Provincial del Caballo: Urdinarrain se prepara para una edición histórica

La Fiesta Provincial del Caballo volverá a convertir a Urdinarrain en epicentro de la tradición criolla del 28 al 31 de enero, con jineteadas, desfile, música y un fuerte impacto turístico y económico.

5 de Enero de 2026
Fiesta Provincial del Caballo.
Fiesta Provincial del Caballo. Foto: Elonce.

La Fiesta Provincial del Caballo volverá a convertir a Urdinarrain en epicentro de la tradición criolla del 28 al 31 de enero, con jineteadas, desfile, música y un fuerte impacto turístico y económico.

La ciudad de Urdinarrain se alista para recibir una verdadera multitud con la llegada de la Fiesta Provincial del Caballo, que celebrará su 34ª edición entre el 28 y el 31 de enero. Considerado uno de los eventos más importantes del calendario festivo entrerriano, el encuentro promete duplicar la población local durante esos días y consolidarse una vez más como un emblema de la cultura gaucha.

 

Organizada por la Asociación de Cooperadoras de Escolares de Urdinarrain —que reúne a las cuatro instituciones educativas de la ciudad—, la Fiesta Provincial del Caballo se desarrollará en el predio del Polideportivo Municipal, con una propuesta integral que combina destrezas criollas, espectáculos musicales, gastronomía y un paseo de emprendedores.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

Desde la comisión organizadora destacaron que la fiesta no solo tiene un valor cultural, sino también solidario, ya que lo recaudado se destina al sostenimiento de las escuelas locales, reforzando el compromiso comunitario que caracteriza al evento desde sus inicios.

 

Tropillas de primer nivel y tradición gaucha

 

Uno de los grandes atractivos de la Fiesta Provincial del Caballo será la participación de 12 tropillas de primer nivel, provenientes de distintos puntos del país. Entre ellas se destacan La Flor del Pago, la Revoltosa, El Cencerro, la Surera y los Diablos Negros, además de reconocidos tropilleros de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Las jineteadas se desarrollarán en diversas categorías —grupa, cuero tendido, basto y en pelo— y contarán con la presencia de jinetes experimentados, garantizando espectáculos de alto nivel técnico y respeto por las tradiciones criollas.

 

En el mangrullo, la fiesta tendrá un condimento especial con la participación de payadores y animadores de amplia trayectoria, que aportarán el clima festivo característico y el relato apasionado de cada monta.

 

Programación artística y actividades destacadas

 

La programación comenzará el miércoles 28 con entrada libre y gratuita, jornada dedicada a la tradicional prueba de rienda. A partir del jueves 29 se iniciarán las jineteadas, acompañadas por espectáculos musicales que tendrán como protagonistas a artistas como Grupo Dignidad, Mario Pereyra, Estilo Vargas, Iglesias, Corcho González y La Sin Nombre.

 

El sábado 31 será el día central de la Fiesta Provincial del Caballo, con el tradicional desfile por las calles de Urdinarrain, que reunirá agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias y culminará con las finales de jineteada en todas las categorías.

