Sociedad Palermo

Estaba en una cafetería y le cayó una placa de vidrio desde un balcón: video

Un hombre salvó su vida de milagro al caérsele un blindex encima que se desprendió de un balcón. Estaba en la vereda de un bar cuando ocurrió el hecho.

8 de Enero de 2026
El hombre se salvó de milagro
El hombre se salvó de milagro

Un hombre salvó su vida de milagro al caérsele un blindex encima que se desprendió de un balcón. Estaba en la vereda de un bar cuando ocurrió el hecho.

Un vecino del barrio porteño de Belgrano sufrió un grave accidente, cuando se encontraba tomando una bebida en una cafetería y repentinamente le cayó en la cabeza un blindex que se desprendió del balcón de un edificio.

 

Afortunadamente se encuentra fuera de peligro, aunque el impacto le produjo profundas heridas, por las cuales debieron aplicarle al menos 20 puntos de sutura.

 

El accidente, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, ocurrió en la cafetería Candela, ubicada en la calle Ciudad de la Paz 353.

 

Según puede verse en las imágenes, la víctima, identificada como Pablo, se encontraba tomando una bebida en una mesa del local ubicada sobre la vereda. En el momento en que se disponía a agarrar un cigarrillo, un blindex de 1x1 que pertenecía al balcón del edificio que está sobre el local se desprendió y cayó directo sobre su cabeza.

Inmediatamente, quienes presenciaron el hecho solicitaron una ambulancia. Personal del SAME arribó a la zona minutos más tarde y detectó que el hombre tenía un importante sangrado en la cabeza y el brazo izquierdo.

 

Según informaron conocidos de la víctima, el hombre recibió 20 puntos y ya se encuentra fuera de peligro. “Está bien. Ya los 20 puntos de la cabeza se los sacaron″, dijo Julio, vecino de Pablo.

 

“Te digo todo esto porque estuve charlando con él ayer. Tiene mal el brazo, tiene tres tendones cortados y va a tener que hacer rehabilitación”, agregó el hombre en diálogo con TN.

Tras el accidente, personal de Bomberos de la Ciudad ingresó al departamento de donde se desprendió el vidrio, ubicado en un cuarto piso, y retiró un segundo panel de las mismas dimensiones de manera preventiva.

 

Según pudieron determinar quienes intervinieron en el caso, el departamento del que se desprendió la placa de vidrio, que al momento de los hechos se encontraba deshabitado y pertenece a un hombre que vive en la provincia de Corrientes.

