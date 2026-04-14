Entrerriano denuncia que no puede ver a su hijo: su madre lo llevó a Misiones y no regresaron

Un hombre de Concordia aseguró que la madre de su hijo llevó al niño por vacaciones y no regresó. Inició acciones judiciales y espera definición del caso.
Un hombre de Concordia denuncia que desde hace meses no puede ver a su hijo Jairo. Según afirma, la madre del pequeño se lo llevó a Eldorado, en la provincia de Misiones, en unas aparentes vacaciones, pero no regresaron en el tiempo prometido.
Guillermo Paulino expuso su situación y contó que el viaje había sido planteado como algo temporal, pero con el correr de los días comenzó a notar que la situación no era la que se había acordado.
“La madre se fue de vacaciones el 26 de enero a Eldorado, Misiones, y me había dicho que iban a volver antes de mi cumpleaños, que es el 21 de febrero, o antes del inicio de clases”, relató.
En ese sentido, señaló que con el paso de los días comenzó a recibir evasivas cuando preguntaba por el regreso del menor: “Me empezó a decir que estaban con estudios médicos y que momentáneamente se iba a quedar acompañando esa situación, pero después me empezó a pilotear cada vez que le preguntaba cuándo volvían”.
Ante esa situación, Paulino decidió acercarse al departamento donde vivía la madre del niño en Concordia para saber qué estaba ocurriendo, relatando que “fui hasta el último domicilio donde estaban viviendo en Concordia, miré por una rendija de la puerta y el departamento estaba completamente vacío”.
Posteriormente, explicó que consultó con la inmobiliaria vinculada al inmueble, donde le confirmaron que el lugar ya había sido desocupado, agregando que “ahí fue cuando decidí ir a la Policía del Menor a hacer la denuncia porque no me estaban devolviendo a mi hijo”.
Paulino sostuvo que el 28 de febrero recibió la confirmación de que el menor no regresaría a Concordia y que iba a empezar la escuela en Misiones.
Restitución del menor
A partir de esa situación, junto a sus abogadas decidió iniciar una medida cautelar para solicitar la restitución del menor, indicando que “se presentó una medida cautelar para la restitución urgente de mi hijo y se libraron oficios a Migraciones, Gendarmería y Policía Federal para que no puedan salir del país”.
Sin embargo, explicó que el proceso judicial se encuentra actualmente demorado debido a un planteo presentado por la contraparte, señalando que “el abogado de la madre presentó una apelación diciendo que la jueza de Concordia no es competente porque el centro de vida del nene estaría en Misiones”.
En ese sentido, sostuvo que esa afirmación no refleja la realidad del caso, remarcando que “mi hijo nació y se crió en Concordia, hizo primer y segundo grado acá y estaba inscripto para seguir la escuela en esta ciudad”.
Actualmente el expediente se encuentra en la Cámara para resolver la cuestión de competencia, lo que definirá qué tribunal continuará interviniendo en el caso. Sobre ese punto, explicó que “ahora el expediente está en despacho para sorteo en la Cámara para ver qué sala lo toma y definir si Concordia tiene o no la competencia para dictar la restitución de mi hijo”.
Por otra parte, Paulino también mencionó antecedentes vinculados a la madre del menor, señalando que “hay una denuncia por violencia donde ella fue imputada con cargo penal y tuvo una perimetral, situación por la cual en un momento yo tuve el cuidado personal de mi hijo”.
Asimismo, sostuvo que existieron otras situaciones vinculadas a causas por estupefacientes, afirmando que “ella tuvo allanamientos por cuestiones de drogas cuando estaba con una expareja y después volvió a tener problemas similares con otra pareja”.
De acuerdo informa Concordia Policiales, la mujer integraba la Prefectura Naval Argentina, pero fue dada de baja de la fuerza luego de que, en el año 2021, fuera detenida cuando aguardaba en la terminal de Chajarí una encomienda que había sido identificada con marihuana. A partir de ese procedimiento se concretaron allanamientos en la ciudad de Concordia, los cuales arrojaron resultados positivos.
Posteriormente, volvió a ser detenida en el marco de otra causa vinculada a la venta de estupefacientes, esta vez en el año 2024.
Finalmente, Paulino contó que recientemente se presentó en tribunales para conocer el estado del expediente, indicando que “me recibió la secretaria del juzgado, me explicó en qué situación está la causa y cuáles son los plazos, pero todavía seguimos esperando que se resuelva la cuestión de competencia para poder avanzar con la restitución de mi hijo”.