Entre regresos y vacaciones, creció el movimiento de pasajeros en la terminal

En el inicio del año, este viernes 2 de enero, Elonce estuvo en la terminal de ómnibus de Paraná para relevar el movimiento de pasajeros y dialogar con quienes comenzaron el 2026 viajando por distintos motivos. Desde salidas improvisadas hacia destinos turísticos hasta regresos luego de las fiestas, el flujo fue constante durante la mañana.
Una mujer oriunda de Paraná contó que viajaba junto a su familia hacia la costa patagónica. “Vamos a Río Negro, a Las Grutas. Nos surgió de repente, así que vamos a ver. Tenemos un día completo de viaje”, relató. Según indicó, viajaban cuatro personas y abonaron el pasaje “mitad en efectivo y mitad con tarjeta”.
Otro de los testimonios fue el de un joven de San Benito que se dirigía a Rosario. Explicó que el viaje fue organizado sobre la marcha. “Hasta el lunes. Esta semana lo planifiqué y forma parte de mis vacaciones. Este viaje no era la idea, pero vamos a aprovechar”, señaló. Consultado sobre futuros planes, añadió: “Todavía no estuve viendo si para fin de mes puedo salir a otro lado, veremos si se da o no”. Además, precisó que el pasaje a Rosario tuvo un costo de 25.000 pesos.
Entre los destinos más elegidos volvió a aparecer Las Grutas. Una persona de 65 años explicó los motivos de su elección: “Me gusta mucho viajar y no conozco Las Grutas, por eso me incliné a este destino. Me dijeron que es muy lindo, así que voy una semana”. En cuanto a la modalidad de pago, comentó que abonó el pasaje a través de Mercado Pago.
También se observaron pasajeros que regresaban luego de pasar las fiestas con familiares. Un hombre relató que había estado en Federal y ahora retornaba a su hogar en la provincia de Buenos Aires. “Viajo a San Carlos de Bolívar. Llego a Pehuajó a la 1 de la mañana y de ahí hago trasbordo”, explicó.
Finalmente, una mujer oriunda de Esquina, Corrientes, contó que viajaba hacia Mar del Plata y realizaba trasbordo en la terminal. Su testimonio se sumó a la diversidad de destinos que reflejaron el movimiento del primer viernes del año.