En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias para este lunes 1 de diciembre, que afectarán a 16 provincias. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que los fenómenos previstos pueden incluir actividad eléctrica intensa, ráfagas fuertes, caída de granizo y abundante precipitación. Según detalla el SMN, el nivel naranja implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Inestabilidad

El organismo señaló que las áreas bajo alerta naranja por tormenta serán el oeste de Chaco, el norte de Córdoba, el norte de Santiago del Estero, Tucumán y el centro de Jujuy. Allí se esperan tormentas fuertes o localmente severas que podrán provocar actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada previstos oscilan entre 80 y 100 milímetros, con la posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

A su vez, la alerta amarilla por tormenta regirá en el noreste de Chubut, el este de Río Negro, Corrientes, el sur de Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el noreste de Salta, el este de Jujuy y el oeste de Catamarca. En estas zonas podrá haber tormentas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora de forma localizada. Se prevén acumulaciones de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de valores superiores en sectores aislados.

También rige una alerta amarilla por lluvia para la ciudad de Buenos Aires y para sectores de la costa este de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el reporte, el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación estimados entre 40 y 60 milímetros, que podrán ser superados. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta.

Frente a este panorama, el SMN recomendó en zonas con alerta naranja permanecer en construcciones cerradas, mantenerse alejado de artefactos eléctricos, evitar calles anegadas y, en caso de viajar, permanecer dentro del vehículo por la protección que brinda. Además, se aconseja cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua al domicilio y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, para las áreas bajo alerta amarilla por lluvia, las autoridades indicaron evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir desagües, mantenerse lejos de zonas costeras o ribereñas y seguir de cerca la información oficial. (La Nación)