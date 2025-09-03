En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El mal tiempo se mantiene este miércoles en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

El organismo mantenía un alerta amarillo que rige este miércoles para zonas de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

De acuerdo con el reporte, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo".

Prevén “valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Zonas en alerta. SMN

Alerta meteorológica hoy por viento fuerte

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó un alerta amarillo por vientos fuertes que sigue para zonas de las provincias de Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera; y en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Según el informe, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. (Con información de SMN y NA)