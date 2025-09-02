Rige alerta por tormentas para gran parte del Litoral: qué zona de Entre Ríos se vería afectada

Está vigente una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos y otras cuatro provincias para el próximo miércoles, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización.

Según precisó el informe, la zona norte de Entre Ríos se vería perjudicada la inestabilidad durante el mediodía y parte de la tarde. Se trata de los departamentos Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Concordia.

En base al pronóstico, la alerta amarilla que rige pronostica “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Asimismo, no se descarta la caída de lluvias torrenciales y ocasional caída de granizo en esa región. Podrían caer hasta 70 milímetros, pudiendo ser superados ampliamente.

¿Qué pasará con el resto de Entre Ríos?

Para el caso de los departamentos Paraná, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Victoria y Diamante, se anticipa otra jornada de lluvias y probabilidad de chaparrones intensos desde la madrugada, extendiéndose hasta las últimas horas de la tarde. Asimismo, se precisó la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Foto: Elonce.

Para el sector del sur entrerriano, que comprende los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Ibicuy, Uruguay, Colón, Tala e Islas, el SMN refirió que la mínima arrancará en nueve grados centígrados y la máxima será de 20ºC.

Sin embargo, las tormentas aisladas podrían llegar a hacerse presente desde el mediodía hasta horas de la tarde, con una probabilidad de hasta el 40%. Asimismo, habrá presencia de vientos que soplarán del sector suroeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

¿Qué otras provincias se verán afectadas en el Litoral por la alerta?

Foto: Elonce.

Se mencionó que gran parte de la provincia de Corrientes estará alcanzada por la alerta amarilla, la zona noroeste de Santa Fe, la mitad de Chaco y parte de Formosa.

En estos sectores, se anticipó que el caudal de agua que podría caer podría alcanzar también hasta los 70 mm.

A su vez, el SMN cerró el comunicado advirtiendo la alerta amarilla por vientos para el sur de Buenos Aires, parte de la región pampeana, Río Negro y Neuquén, como así también dos provincias del Cuyo, Catamarca y Cuyo.