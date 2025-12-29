En que provincias rigen alertas nivel amarillo por altas temperaturas y lluvias

Para el último lunes del año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por calor extremo y tormentas que afectarán a por lo menos 19 provincias durante la jornada del 29 de diciembre. Además, para amortiguar los efectos de estos fenómenos meteorológicos, el organismo difundió una serie de recomendaciones para seguir y tener en cuenta.

Calor extremo

La recta final del 2025 llega con una ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires y alertas activas también por altas temperaturas en el centro y el oeste del país. Estas rigen tanto para Buenos Aires, así como para Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Neuquén, San Luis, Río Negro y Entre Ríos.

Durante la presente jornada, las temperaturas continuarán elevadas, con viento del sudoeste que rotará al este y luego al noreste, favoreciendo el ingreso de aire cálido. En el centro del país se espera un marcado aumento térmico y de la humedad. En Entre Ríos, las máximas podrían alcanzar los 34 grados. No se prevén lluvias ni precipitaciones aunque las nubes ayudarían a contener los embates del sol.

No obstante, en Buenos Aires el termómetro podría llegar a marcar los 38°C. Algo similar a lo pronosticado para La Pampa, San Luis, y regiones del sur y centro de Córdoba, donde la sensación térmica rozaría el umbral de los 40°C.

Otras de las provincias más afectadas por el calor extremo de fin de año serán Río Negro, Mendoza y Neuquén. En esta región la máxima podría estirarse hasta 36°C con mínimas entorno a los 20°C. Sin embargo, hacia el anochecer, las lluvias podrían traer un alivio momentáneo.

Alerta por calor // Alerta por tormentas

Alerta por tormentas

En Corrientes y Misiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Para la región de Cuyo, están pronosticadas similares condiciones meteorológicas pero con menos cantidad de agua acumulada. En esta zona los valores rondarán los 20 a 50 mm, informó La Nación.

Por último, en el Noroeste Argentino (NOA) el pronóstico de tormentas se repite pero con la salvedad de que las lluvias se repartirán también a lo largo de la semana, con intervalos de algunas horas entre tormenta y tormenta. En Tierra del Fuego, rige una alerta por “lluvias persistentes” y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm.