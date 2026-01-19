En el aniversario del asesinato de Fernando, falleció un joven atacado por una patota a la salida de un boliche

Alan Ismael Bordón, de 20 años, murió este domingo tras permanecer 20 días internado en el Hospital de Pacheco, luego de haber sido atacado por una patota a la salida del boliche Tropitango, ubicado en la avenida General Pacheco al 29000, en El Talar, partido de Tigre, Buenos Aires.

El hecho ocurrió durante los festejos de Año Nuevo, cuando Alan había asistido al local nocturno con amigos para celebrar, informó Infobae.

Según la reconstrucción judicial, la víctima se cruzó con dos personas dentro del boliche y mantuvo un conflicto, cuyo motivo aún se investiga. Personal de seguridad intervino y expulsó a los involucrados del lugar, explicaron fuentes de la causa, aunque la situación continuó en la vía pública.

El enfrentamiento no terminó allí. Un grupo de al menos seis personas, distribuidas en dos vehículos, persiguió a Alan y sus amigos cuando salieron del boliche.

La persecución culminó a pocos metros del local, donde Bordón fue alcanzado y golpeado violentamente. La golpiza le provocó una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital.

Investigación y medidas judiciales

La fiscalía de Tigre investiga el caso bajo la carátula de homicidio. Según testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad, la agresión habría sido premeditada y participaron al menos seis personas. Los investigadores avanzan en la identificación de los atacantes y no se descartan detenciones en los próximos días.

Contexto y reclamos sociales

La muerte de Alan Bordón coincidió con el aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020, también tras un ataque en patota a la salida de un boliche. En redes sociales, usuarios y allegados recordaron la fecha y exigieron justicia, pidiendo acciones concretas para evitar nuevos episodios de violencia.

“Veinte años, una vida por delante, sueños por cumplir, momentos únicos por pasar con tu hija: verla crecer, llevarla al jardín, a la escuela… y de un día para otro te arrebataron la vida”, escribió Dana Isabella Cardozo, pareja del joven y madre de su hija, en un posteo que acompañó con fotos familiares. “Siempre voy a preguntarme por qué justo a vos tenía que pasarte esto. Que se haga justicia, lo que te hicieron no tiene nombre. Le sacaron a mi nena su papá”, agregó.