Un hombre permanece en estado reservado tras ser atacado por una patota en Santa Elena

La víctima sufrió lesiones de carácter reservado y debió ser derivada desde Santa Elena al Hospital San Martín de Paraná. Cuatro hombres quedaron detenidos por disposición judicial por el violento ataque.
Agresión en Santa Elena.
Un hombre de 35 años resultó gravemente lesionado tras ser agredido por una patota en Santa Elena y debió ser derivado al Hospital San Martín de Paraná. Por el hecho, ocurrido este sábado, la Justicia de La Paz dispuso la detención de cuatro sospechosos.
Según informó la Jefatura Departamental La Paz, personal policial de la comisaría de Santa Elena intervino en horas de la mañana, luego de ser alertado sobre la presencia de un sujeto herido en calle Camilo Badía s/n, en el barrio Hipódromo.
Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 30 años, quien manifestó que alrededor de las 6 su pareja había sido abordada por un grupo de sujetos cuando regresaba a su domicilio. En ese contexto, el hombre fue agredido con golpes en distintas partes del cuerpo.
Derivación y estado de salud
Como consecuencia de las lesiones, el damnificado fue trasladado en primera instancia al nosocomio local, donde fue asistido por personal médico. Tras la evaluación, se determinó que presentaba lesiones de carácter reservado, motivo por el cual se dispuso su derivación al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná para una atención de mayor complejidad.
Detenciones y medidas judiciales
Puesto el hecho en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno de La Paz, se dispuso la detención de cuatro hombres, de 26, 30, 24 y 29 años de edad, señalados como presuntos autores de la violenta agresión. Asimismo, se ordenó el secuestro formal de las prendas de vestir de los involucrados y la realización de las diligencias procesales correspondientes.
Las actuaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales.