El programa que entregó 2.059 anteojos seguirá su recorrido por la provincia: las ciudades

El programa que entregó anteojos seguirá por la provincia. El Ministerio de Desarrollo Humano anunció la continuidad del programa nacional Ver para ser libres en la provincia. La ministra Verónica Berisso comunicó la implementación del programa en localidades entrerrianas.

El programa nacional de salud visual dependiente del Ministerio de Capital Humano, que en Entre Ríos llevamos adelante desde el Ministerio de Desarrollo Humano, busca garantizar el acceso a anteojos recetados para niñas y niños en edad escolar, lleva realizados hasta el momento 3.283 controles oftalmológicos y ha entregado 2.059 anteojos sin costo para los beneficiarios.

El objetivo del programa es detectar a tiempo problemas de visión en niños y niñas de entre 6 y 12 años que, de no ser tratados, pueden afectar su aprendizaje, desarrollo intelectual y calidad de vida. Debido a la alta demanda que se ha generado en toda la provincia, se acordó la continuidad de la implementación de los dispositivos en localidades seleccionadas del territorio entrerriano.

El recorrido

En esta etapa, se priorizarán los departamentos que presentaron mayor demanda. El Ministerio de Desarrollo Humano, brindó la información sobre el cronograma de recorridas por la provincia en septiembre:

5/09: Chajarí (Federación) - Cepeda y Moreno.

8/09: Concordia (Concordia) - Lugar a confirmar.

9/09: Viale (Paraná) - Los Robles y Bovier.

9/09: Maciá (Tala) - Lugar a confirmar.

10/09: Rincón de Nogoyá (Victoria) - Ruta 11 km 145.

10/09: Gilbert (Gualeguaychú) - Lugar a confirmar.

11/09: Galarza (Gualeguay) - Lugar a confirmar.

11/09: Larroque (Gualeguaychú) - Estación del tren. Rocamora 341.

12/09: María Grande (Paraná) - Calandria y Presidente Perón.

12/09: Villa Elisa (Colón) - Lugar a confirmar.

Más información

Para más información, inscripciones y otras consultas, dirigirse al gobierno local.