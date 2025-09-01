 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
“Ver para ser libres”: hubo controles oftalmológicos y entrega de anteojos gratuitos en San Benito

El programa “Ver para ser libres” llegó a San Benito con móviles equipados para controles oftalmológicos y entrega de anteojos gratuitos a niños de 6 a 12 años, con apoyo nacional, provincial y municipal, registró Elonce.

1 de Septiembre de 2025
“Ver para ser libres” en San Benito
“Ver para ser libres” en San Benito Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El programa nacional "Ver para ser libres" llegó este lunes a San Benito y se desarrolló en el CIC de la localidad, en un trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio. La iniciativa incluyó controles oftalmológicos a niños en edad escolar, de 6 a 12 años, y la entrega gratuita de anteojos recetados.

 

El objetivo del programa es detectar a tiempo problemas de visión en menores de entre 6 y 12 años que, de no ser tratados, pueden afectar su aprendizaje, desarrollo intelectual y calidad de vida.

“Ver para ser libres” en San Benito (foto Elonce)

El intendente Ariel Voeffray destacó a Elonce la importancia del programa para familias que no cuentan con recursos o movilidad para acceder a este tipo de atención: “Es fundamental que los chicos puedan recibir controles visuales y llevarse los anteojos necesarios”, indicó.

 

Durante la jornada, los profesionales realizaron la inscripción, completaron las fichas médicas y llevaron a cabo la medición visual y la confección de los lentes. Niños y niñas, así como algunas familias, participaron del proceso y recibieron los anteojos en el acto.

Programa “Ver para ser libres” llegó a San Benito con controles oftalmológicos y entrega de anteojos

Entre los beneficiarios se encontraba Renata, quien realizó un control de ajuste de sus lentes, además de Esteban y Agustín, quienes también recibieron atención visual.

 

Los responsables del programa resaltaron la relevancia de la iniciativa para mejorar la calidad de vida de los niños, contribuyendo a su aprendizaje y desarrollo diario.

“Ver para ser libres” en San Benito (foto Elonce)

El programa continuará en el CIC de San Benito hasta las 17, brindando atención y soluciones visuales a todos los niños y niñas que se acerquen.

