“Mi corazón se rompió”: doloroso posteo de la hija del hombre asesinado por usar pirotecnia

“Mi corazón se rompió” fue la frase con la que la hija de Daniel Néstor Rubén Ramírez expresó su dolor tras el asesinato de su padre, ocurrido durante la madrugada de Navidad luego de una discusión por el uso de pirotecnia. El mensaje fue publicado en redes sociales en medio del avance de la investigación judicial y generó una fuerte repercusión.

La joven, identificada como Sofía, compartió una imagen de su padre junto a su hija recién nacida y acompañó la publicación con palabras de despedida. “Conociste a mi hija y la amaste como si fuera tuya. Te necesito, papá”, escribió. La publicación tomó mayor dimensión al conocerse que había sido madre poco tiempo antes del crimen, publicó Infobae.

En otro posteo, acompañado por una fotografía tomada en el cementerio, la joven volvió a despedirse de Ramírez. “Con el corazón partido me toca dejarte ir. Perdón, me cuesta muchísimo creer, me cuesta dejarte ir. Gracias por ser parte de mi vida, gracias por haber sido un gran abuelo. Te amamos siempre, nunca nos olvidaremos de vos”, expresó, y cerró con la frase: “No es un adiós, es un hasta luego”.

Un hombre mató a su vecino en Navidad por uso de pirotecnia

Las publicaciones se conocieron luego de que el acusado por el homicidio, un jubilado de 68 años identificado como J. C. M., declarara ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6. Durante su indagatoria, el imputado sostuvo que el disparo se produjo de manera accidental. “El disparo se produjo cuando me resbalé en la escalera”, afirmó, al tiempo que reconoció haber efectuado dos tiros y negó haber actuado con intención de matar.

Relatos contrapuestos y avance judicial

La versión del acusado fue desmentida por familiares y testigos del hecho. Según el relato de la viuda de la víctima, Malvina, el agresor aguardaba en la escalera del monoblock y abrió fuego sin previo aviso. “No le dio tiempo a nada, le tiró seis tiros al hermano, después le tiró a él, que lo dejó en la escalera tirado”, sostuvo.

La mujer afirmó además que el atacante volvió a disparar al advertir que Ramírez aún estaba con vida. “Este hombre seguía tirando tiros ya con mi marido muerto en la escalera”, aseguró, y recordó que incluso le habría preguntado: “¿Todavía estás vivo, vos?”, antes de efectuar otro disparo.

Según la familia, el acusado ya había tenido conflictos previos con vecinos del barrio por ruidos y el uso de pirotecnia, y ese mismo día habría amenazado a Ramírez. Tras el crimen, el hombre fue detenido y quedó imputado por homicidio.

En el marco de la investigación, la Policía secuestró varias armas de fuego y municiones, entre ellas una pistola Bersa Thunder calibre .40, una escopeta calibre 20 y un rifle de aire comprimido, además de proyectiles de distintos tipos. El cuerpo de Ramírez fue hallado sin vida en una escalera del complejo habitacional, con heridas de arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N.º 2 y la UFI N.º 6, con intervención del fiscal Patricio Barraza y el gabinete de homicidios de la DDI, mientras continuaban las medidas judiciales para esclarecer el hecho.