El parque Berduc suma actividades para adultos mayores en sus piletas

El parque Berduc continúa consolidándose como un espacio de referencia para la actividad física y recreativa en la ciudad. De lunes a viernes, el predio ofrece propuestas pensadas para distintas edades, entre ellas clases especialmente orientadas a personas adultas que buscan mantenerse activas y disfrutar de un entorno natural.

Este martes 30, el móvil de Elonce visitó una de las clases de aquagym que se desarrollan en el natatorio del parque Enrique Berduc. La actividad está dirigida a adultos mayores y combina ejercicios aeróbicos y de fuerza adaptados a las posibilidades de cada participante.

Las alumnas disfrutan de las clases en el Parque Berduc. Foto: Elonce.

El profesor a cargo, Damián Benedetich, explicó cómo se trabaja durante las clases y cuál es el objetivo principal de la propuesta. “Trabajamos todas las partes del cuerpo, aeróbica y fuerza. Las alumnas vienen porque quieren estar bien físicamente y también a divertirse”, señaló durante la recorrida.

Un espacio activo para todas las edades

Según detalló el docente, la dinámica de la clase prioriza el cuidado y el bienestar de quienes participan. “Cada una lo hace al ritmo que puede, la idea es no exigirlas”, remarcó. Actualmente, el grupo está integrado mayoritariamente por mujeres y cuenta con un solo varón, con cupos completos, aunque aclaró que podrían liberarse lugares si se producen bajas.

Además del aquagym, el parque Berduc cuenta con otras propuestas acuáticas. Benedetich indicó que también se dictan clases para personas que desean aprender a nadar, mientras que durante la mañana funciona la colonia de verano destinada a los más chicos.

El profesor Damián Benedetich está a cargo de las clases. Foto: Elonce.

Desde la organización destacaron el valor del espacio y las mejoras proyectadas. “Estamos muy contentos con las instalaciones que tenemos y con las que vamos a sumar en los próximos meses, cuando se inaugure la pista de atletismo”, expresó el profesor.

Las actividades en el parque buscan promover hábitos saludables y ofrecer opciones accesibles para la comunidad, reforzando el rol del parque Berduc como un punto de encuentro para el deporte y la recreación en la ciudad.