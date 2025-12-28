 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Las actividades por localidad

Los Centros de Educación Física continuarán con actividades durante el verano

Durante la temporada estival, los CEF -dependientes del CGE- desarrollarán una extensa y diversa agenda de actividades recreativas, deportivas y educativas, destinadas a niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.

28 de Diciembre de 2025
Centros de Educación Física
Centros de Educación Física Foto: Gobierno de Entre Ríos

Durante la temporada estival, los CEF -dependientes del CGE- desarrollarán una extensa y diversa agenda de actividades recreativas, deportivas y educativas, destinadas a niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.

Durante la temporada estival, los Centros de Educación Física (CEF) dependientes del Consejo General de Educación (CGE), desarrollan una extensa y diversa agenda de actividades recreativas, deportivas y educativas, destinadas a niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.

 

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, resaltó que las propuestas, impulsadas por el CGE, se desarrollan en conjunto con municipios, clubes y otras instituciones locales, con un fuerte enfoque en la inclusión, la vida saludable y el disfrute del tiempo libre.

 

Las Acciones de Verano constituyen uno de los ejes centrales de la propuesta, con actividades que incluyen natación, juegos recreativos, deportes, vida en la naturaleza, campamentos y talleres artísticos. En distintas localidades de la provincia, los CEF ofrecen espacios de contención y aprendizaje durante el receso escolar, promoviendo la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de las y los participantes.

Además, se destacan las múltiples opciones de natación y actividades acuáticas, con propuestas adaptadas a diferentes edades y niveles, así como iniciativas específicas para personas con discapacidad y adultos mayores. Aquagym, gimnasia, newcom, caminatas, bicicleteadas y deportes recreativos forman parte de una grilla pensada para fomentar hábitos saludables y el acceso equitativo a la actividad física.

 

Las propuestas en el marco de las Acciones de Verano también incluyen talleres deportivos, propuestas al aire libre y actividades comunitarias que fortalecen el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad. De este modo, los Centros de Educación Física reafirman su rol como espacios educativos clave, garantizando el derecho al juego, al deporte y a la recreación durante el verano en todo el territorio entrerriano.

 

 

Actividades por localidad

 

Paraná

-CEF N° 1: lleva adelante una colonia de vacaciones para niñas y niños de lunes a viernes, de 9 a 12, mientras que las actividades para personas adultas se desarrollan por la mañana, de 8 a 10, y por la tarde de 14 a 20, con natación, acuagym, acuafun, gimnasia y natación adaptada.

-CEF N° 5: no registra horarios definidos para el período estival.

-Parque Escolar Enrique Berduc: desarrolla una colonia acuática integral de lunes a viernes, con actividades matutinas desde las 8.30 para adultos y 9.30 para niños, y turnos vespertinos desde las 16.30 para niños y 17.30 para adolescentes y adultos.

 

Gualeguay

-CEF N° 2: ofrece Acciones de Verano y escuela de natación por niveles. Las actividades se desarrollan en turnos de mañana, de 7 a 12; siesta, de 13 a 15; y tarde, de 15 a 17.

 

Gualeguaychú

-CEF N° 6: articula con la Colonia Municipal Narciso José Gallemi, con colonia para niños de martes a viernes de 7.30 a 12; actividades de iniciación deportiva de lunes a jueves de 17 a 20; colonia para personas con discapacidad de martes a viernes de 8 a 12; y propuestas para adultos mayores en horario vespertino.

 

Concepción del Uruguay

-CEF N° 3: desarrolla colonia de vacaciones de lunes a viernes, con grupos organizados por edades y bloques de actividades que incluyen natación, deportes, juegos recreativos, actividades artísticas, paseos y campamentos.

 

Concordia

-CEF N° 4: ofrece recreativo de verano para niños de lunes a viernes de 9.30 a 12; natación para adolescentes y adultos de 12.30 a 15; y beach vóley de 9 a 12.

 

General Galarza

-CEF N° 8: impulsa la colonia Verano Feliz. Las actividades para niñas y niños se realizan de martes a viernes de 10 a 12; para adolescentes y adultos, martes a jueves de 14 a 15; para personas con discapacidad, martes a jueves de 18 a 19; y para adultos mayores, martes y jueves de 18.30 a 19.30.

 

Larroque

-CEF N° 9: desarrolla la colonia "En el Poli", de lunes a viernes de 8.30 a 12.30.

 

Basavilbaso

-CEF N° 10: brinda natación, gimnasia y atletismo adaptado en horarios de tarde y noche, principalmente entre las 13 y las 22, los días lunes, martes, miércoles y viernes.

 

Villa Paranacito

-CEF N° 12: lleva adelante una colonia deportiva de lunes, miércoles y viernes de 9 a 12.30, y articula los martes y jueves con colonias municipales.

 

Cerrito y localidades vecinas

-CEF N° 13: desarrolla múltiples propuestas. En Cerrito, la colonia de vacaciones para niñas y niños funciona lunes y miércoles de 10 a 12; la colonia de adultos mayores martes y jueves de 16 a 18; la natación juvenil los miércoles de 13 a 15; fútbol de arena martes y jueves de 13.30 a 15.30; futsal martes y jueves de 20 a 22; natación adaptada los jueves de 18.30 a 19.30; e iniciación al básquet lunes y miércoles de 8 a 10, además de actividades en Aldea Santa María, El Palenque y El Pingo.

 

Colón

-CEF N° 14: implementa el proyecto "Mejor Jugando" durante enero, de martes a viernes de 8 a 12, con actividades recreativas, deportivas y acuáticas en Playa Norte y Termas Colón.

 

General Campos

-CEF N° 17: desarrolla la colonia "DIVermania" y talleres de natación: para niños de lunes a jueves de 9 a 11 y para jóvenes de lunes, miércoles, jueves y viernes de 19 a 21.

 

Lucas González

-CEF N° 18: lleva adelante "El Verano Azul: Aventura Acuática", con natación martes y jueves de 20 a 22; aquagym lunes y miércoles de 19.30 a 20.30; y actividades para adultos mayores martes y jueves de 19 a 20.

 

Ibicuy

 

-CEF N° 19: desarrolla talleres los martes y jueves de 17.30 a 20.30, combinando deportes, caminatas y bicicleteadas.

-CEF N° 20 ofrece talleres recreativos y deportivos los martes y jueves entre las 18 y las 22, y actividades rotativas lunes, miércoles o viernes de 18 a 20.

-El CEF N° 21 brinda talleres de natación y deportes no convencionales en horario vespertino, entre las 15 y las 20, de lunes a sábado.

 

Ceibas

-CEF N° 23: desarrolla actividades los lunes de 9 a 11 y los miércoles y viernes de 17 a 19.

 

Chajarí

-CEF N° 28: lleva adelante un recreativo municipal de lunes a jueves de 9 a 12.

 

San Salvador

-CEF N° 29: desarrolla colonia de vacaciones de 9 a 11 en el natatorio y playón municipal.

 

Aldea San Antonio

-CEF N° 32: ofrece pileta recreativa los lunes de 16 a 18, colonia para adultos mayores de 18.30 a 20.30, básquet de 20 a 22 y refuerzo de natación de lunes a viernes de 11.30 a 12.20.

 

Victoria

-CEF N° 35: desarrolla talleres para niños martes y jueves de 17 a 18; adolescentes de 18 a 19; adultos lunes y miércoles de 19 a 20; y natación los viernes de 17 a 19.

 

Crespo

-CEF N° 38: brinda talleres deportivos de lunes a jueves en horario vespertino y nocturno, con newcom los jueves de 20 a 22.

Temas:

Centros de Educación Física agenda de actividades actividades recreativas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso