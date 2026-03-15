Fenómeno astronómico: el cometa que podría sorprender en abril en Argentina

Un fenómeno astronómico previsto para abril de 2026 genera expectativa entre especialistas y aficionados a la astronomía. Se trata del paso de un cometa que podría volverse visible desde la Tierra durante algunos días.
Un fenómeno astronómico captará la atención de observadores del cielo en todo el mundo durante el mes de abril de 2026. Se trata del paso del cometa C/2025 R3 (PANSTARRS), un objeto proveniente de las regiones más alejadas del sistema solar que podría volverse visible desde la Tierra si las condiciones de brillo resultan favorables.
El cometa fue descubierto en septiembre de 2025 y desde entonces los astrónomos siguen de cerca su recorrido orbital. De acuerdo con las proyecciones actuales, alcanzará su mayor brillo hacia el 25 de abril de 2026, una fecha que ya está marcada en el calendario de quienes siguen este tipo de fenómenos.
Aunque el brillo de los cometas suele ser difícil de prever con exactitud, las estimaciones iniciales despertaron entusiasmo en la comunidad científica y entre los aficionados. Si las proyecciones se cumplen, podría convertirse en uno de los cometas más luminosos visibles durante ese año.
Un acercamiento que aumenta las expectativas
El recorrido del C/2025 R3 incluye un momento clave: su mayor aproximación al Sol. Según los cálculos de los especialistas, ese punto se producirá el 20 de abril de 2026, cuando el cometa se ubique a unos 76,3 millones de kilómetros de la Tierra.
Este acercamiento es fundamental para explicar por qué el fenómeno genera tanta expectativa. A medida que el cometa se aproxima al Sol, el calor provoca que libere gas y polvo desde su núcleo, formando la característica cola brillante y aumentando la cantidad de luz que refleja.
Actualmente, las estimaciones ubican su magnitud aparente alrededor de 7,7. Esto significa que, en principio, sería observable mediante binoculares desde lugares con cielos oscuros y poca contaminación lumínica. Sin embargo, algunos especialistas consideran que podría volverse más brillante de lo esperado.
¿Podrá verse a simple vista?
En un escenario más optimista, el fenómeno astronómico podría alcanzar una magnitud cercana a 3 o incluso 2,5. Si eso ocurre, el cometa podría verse a simple vista como una tenue mancha luminosa acompañada por una pequeña cola.
Los mejores lugares para observarlo serían las regiones del hemisferio norte, donde el cometa aparecería en el cielo durante el anochecer. Allí podría convertirse en un espectáculo visible cerca del horizonte después de la puesta del Sol.
En el caso de Argentina y del hemisferio sur, la visibilidad sería más limitada. Aun así, algunos observadores podrían detectarlo muy bajo en el horizonte durante el atardecer, especialmente en zonas con cielos despejados y alejadas de las luces de las ciudades.
Un espectáculo impredecible del sistema solar
Los cometas son conocidos por su comportamiento impredecible. Su brillo depende de factores difíciles de anticipar, como la cantidad de gas y polvo que liberan al calentarse al acercarse al Sol, según información de Ámbito.
Por ese motivo, los especialistas advierten que el resultado final podría variar respecto de las estimaciones actuales. Algunos cometas terminan siendo mucho más brillantes de lo esperado, mientras que otros pierden intensidad repentinamente.
De todos modos, si las condiciones climáticas acompañan y el horizonte se mantiene despejado, el fenómeno astronómico previsto para el 25 de abril de 2026 podría ofrecer una imagen memorable para quienes miren el cielo, convirtiéndose en una oportunidad única para observar uno de los espectáculos más fascinantes del sistema solar.