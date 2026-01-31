El Hospital Centenario incorporó un topógrafo RET-700 para estudios oftalmológicos avanzados

El Servicio de Oftalmología del Hospital Centenario de Gualeguaychú incorporó un topógrafo RET-700, un moderno equipo que amplía significativamente las capacidades de diagnóstico del área y posiciona al nosocomio como un referente regional en estudios oftalmológicos avanzados. La nueva aparatología permite realizar análisis detallados de córneas y mediciones precisas de pupilas, fundamentales para una atención de mayor calidad.

Este equipamiento de última generación posibilita llevar a cabo, de manera simultánea, estudios como la autorefractometría, que permite determinar si un paciente necesita lentes y con qué graduación; la queratometría, que mide la curvatura de la córnea; y la topografía corneal, un estudio que funciona como un mapa detallado de la córnea y facilita la detección de patologías que pueden pasar inadvertidas en exámenes más simples.

Gracias a su tecnología avanzada, el topógrafo RET-700 ofrece mediciones precisas y detalladas que contribuyen a diagnósticos más certeros. Esto impacta directamente en la efectividad de los tratamientos, ya que los oftalmólogos cuentan con información más completa para decidir la mejor estrategia terapéutica en cada caso.

Tecnología al servicio del paciente

El equipo incorporado cuenta con pantalla táctil y sistema de almacenamiento de datos, lo que facilita el seguimiento de los pacientes y la comparación de estudios a lo largo del tiempo. Esta funcionalidad resulta clave para evaluar la evolución de distintas enfermedades oculares y ajustar los tratamientos de forma personalizada.

La incorporación de esta tecnología permite, además, que los exámenes y tratamientos puedan realizarse en un mismo lugar, evitando derivaciones innecesarias. Esto se traduce en una reducción de costos y en una disminución de los tiempos de espera, un beneficio directo para los pacientes que se atienden en el sistema público de salud.

Asimismo, el topógrafo RET-700 mejora la eficiencia del equipo médico al combinar varias pruebas en una sola instancia, agilizando los procesos de diagnóstico y optimizando el uso del tiempo tanto de los profesionales como de los pacientes.

Inversión y proyección a futuro

El nuevo equipamiento también podrá ser utilizado con fines de investigación, lo que abre la posibilidad de desarrollar nuevos tratamientos y técnicas en el ámbito de la oftalmología. De este modo, el Hospital Centenario fortalece su rol no solo asistencial, sino también científico y académico.

La adquisición del topógrafo RET-700 fue posible gracias a una importante donación de la Justicia Federal y a fondos provenientes del arancelamiento hospitalario. La inversión total ascendió a 27.248.750 pesos.

Esta incorporación estratégica no solo mejora la calidad del servicio que se brinda a la comunidad, sino que también genera oportunidades de colaboración con otros hospitales y centros de investigación, consolidando al Hospital Centenario