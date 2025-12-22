Durante el año, en el hospital San Martín se hizo el recambio de 160 camas: "Se busca optimizar el servicio"

REDACCIÓN ELONCE
La directora del Hospital San Martín, María Emilia Sattler, mencionó que se centran en tres líneas de trabajo: servicios asistenciales, obras de infraestructura e informatización en el hospital. También remarcó que "creció la demanda de pacientes", supo Elonce.
En la previa del acto de cierre y balance de actividades anuales, la directora del Hospital San Martín, María Emilia Sattler, compartió detalles sobre los avances que tuvo el nosocomio a lo largo del año, el trabajo que se realiza día a día y los desafíos que se presentan en la atención sanitaria.
“Es un hospital que tiene una atención de gran volumen, con una alta diversidad en complejidad, porque atendemos desde lo que es ambulatorio hasta lo que es alta complejidad. Tenemos una atención permanente por el servicio de guardia. Eso lleva a un trabajo que tiene que ser comprometido y constante para poder dar respuesta a la comunidad ante las necesidades de la atención médica”, dijo a Elonce.
Recordó que, desde hace algunos años, bajo la dirección de Carlos Bantar, “se creó la Unidad de Calidad y Prevención Cuaternaria. A partir de ahí se empezaron a plantear metas y objetivos, propuestos por el Ministerio de Salud de la Nación, que eran una herramienta de autoevaluación para proponernos como hospital comprometido con el trabajo en la calidad y en la mejora continua. Fue un trabajo arduo que llevó sus meses y finalmente, a fines de noviembre, logramos obtener el reconocimiento desde Nación como hospital comprometido con la calidad, con un nivel inicial y con necesidades de mejora, sin duda, que son proyectos para continuarlos trabajando”.
Respecto al balance anual, destacó que “es positivo, se han logrado muchísimas cosas para la institución. El hospital ha logrado, con todo el conjunto de trabajadores, obtener muchísimas mejoras. Nosotros, desde que iniciamos la gestión, venimos trabajando y se da continuidad a tres líneas de trabajo: servicios asistenciales, obras de infraestructura e informatización en el hospital”.
“Hay un proyecto que es transversal, que lo empezamos a trabajar hace más de dos años, que es un proyecto de comunicación integral que apunta a optimizar lo que es la comunicación interna para el equipo de salud y externa para el paciente, la familia, los usuarios y la comunidad en general. El hospital tiene muchos años en su ejercicio, ha desarrollado su identidad. Creo que todos lo identificamos con la sigla del HSM, pero este proyecto nace a partir de que no había identificado un logo y una imagen propia del hospital, sino que siempre iba esa sigla adosada a la imagen ministerial. Si bien somos parte de ese sistema de salud público, tenemos una identidad propia y tratamos de plasmarla con un desarrollo conciso de un manual de marcas”, explicó.
Mencionó, por otra parte, que “desde hace algunos años, post-pandemia, en el hospital ha ido creciendo la demanda tanto de pacientes con cobertura, como sin cobertura. Por supuesto que las necesidades son infinitas, pero los recursos no. Uno trata de darle más eficiencia a la gestión y que con los recursos que disponemos podamos dar la mayor cantidad de prestaciones de la manera más correcta, a la mayor cantidad de gente posible”.
Asimismo, dijo que “en el hospital se viene trabajando, en diferentes áreas, con mejoras de la infraestructura, porque es un lugar que tiene muchísimos años. Es constante la necesidad. Este año logramos hacer el recambio de camas, lo cual es fundamental en la atención del paciente. Se cambiaron todas las camas, que son 160, junto con los colchones y almohadas de todas las salas de internación. Esto optimiza la atención en el paciente, marca una mejora en la calidad de las prestaciones. También optimiza la labor de los trabajadores, porque por ejemplo que la cama no esté rota para rotar al paciente contribuye a su tarea”.
Consultada sobre si hay muchos pacientes con cobertura que apelan a la atención en el hospital, remarcó: “Hay un porcentaje aproximado del 35%, pero hay épocas en que ronda el 40%. Hay factores externos, como económicos y sociales, que hacen que el paciente recurra al hospital. Creo que también encuentra una respuesta de atención. A veces se saturan algunos servicios en el sentido de que tratamos de redirigir y darle lugar al paciente que no tiene cobertura”.
Por otro lado, comentó que en el hospital actualmente hay 1620 empleados. “Todo el tiempo estamos gestionando porque nos estamos poniendo metas, porque se van incorporando nuevas unidades funcionales, como es ahora, por ejemplo, lo del trasplante renal, que es algo que va a incorporar y operativizar el hospital. Tiene la habilitación ministerial también lograda de este año y se va a operativizar a la brevedad. Todo eso lleva a tener que ir incorporando recursos humanos, pero en la medida de las prestaciones que están establecidas, está cubierta la necesidad de empleados”, agregó.
Desde este lunes también queda operativa la nueva página web del hospital: www.hospitalsanmartin.gob.ar . Allí se puede encontrar el detalle de horarios de los consultorios, cómo obtener un turno y otros trámites. También está disponible el Instagram Hospital San Martín Paraná. Elonce.com