Dolor en Hasenkamp: se multiplican las muestras de afecto al joven que perdió a su madre y hermano en incendio

En medio del dolor por la trágica muerte de Julio Alberto Fratte, de 36 años, y su madre Rosa Ibarra, víctimas de un incendio en Hasenkamp, las muestras de afecto se multiplican. Durante el velorio que se realiza este martes, Raúl Rodríguez, referente del Club Sarmiento de Hasenkamp, compartió con Elonce un emotivo recuerdo del joven fallecido, a quien conoció desde muy pequeño.

“La casa familiar estaba a media cuadra de la cancha de pelota-paleta. A Julito lo tuve de alumno a los cinco años, y actualmente era nuestro canchero, nuestro amigo, el cantinero, el que cebaba mates”, recordó con emoción.

Los hermanos Julio y Nicolás Fratte, apasionados por la pelota-paleta en Hasenkamp (foto Facebook)

Julio era un personaje querido por toda la comunidad del club. Se hacía llamar “Jaf”, por sus iniciales, y era conocido por sus frases pintorescas: “Cuando alguien pedía que no grite, porque la pelota-paleta es un deporte particular, él decía: ‘gritaba hasta en Buenos Aires y no lo voy a hacer acá’”. También solía bromear con expresiones como “¡Asesino, mataste mi canario!” o “te miro desde el desdén”.

Emotivo recuerdo a Julio Fratte, víctima del incendio en Hasenkamp

“Era un loco lindo. Decía lo que pensaba sin filtro, pero lo queríamos como era. Nos duele muchísimo que se haya tenido que ir de esta manera porque no se lo merecía”, lamentó Rodríguez.

La tragedia dejó también en una situación de gran vulnerabilidad a Nicolás Fratte, hermano de Julio, quien reside en Paraná y trabaja como profesor en la escuelita de fútbol de la filial River Plate Paraná. La comunidad deportiva expresó su profundo pesar por lo ocurrido.

En representación de Nicolás, Rodríguez agradeció a Elonce por permitir canalizar la solidaridad de la gente. “Nico extraña a su mamá y a su hermano. No se sabe qué pasará con la casa, pero lo material se puede reconstruir. Lo importante es que él no se sienta solo”, afirmó.

La municipalidad de Hasenkamp se comprometió a brindar ayuda económica para reconstruir la vivienda afectada por el incendio. A su vez, se está recaudando dinero que se transfiere directamente a la cuenta de Nicolás.

Los aportes económicos pueden realizarse mediante transferencia al alias:

-ALIAS: NICO23498 (a nombre de Nicolás Fratte)

Para otras donaciones, pueden comunicarse al número de contacto: 343 611-9734

Nicolás Fratte, junto a sus padres (foto archivo Facebook)

“Fue una bendición que se haya encontrado con la comunidad de la filial Paraná de River Plate, donde lo contienen con empatía y solidaridad. Nico es un ser especial y vamos a acompañarlo en esta etapa: los silencios, la soledad, con terapia y todo lo humano que se pueda ofrecer”, cerró Rodríguez.