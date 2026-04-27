Dmytro Rukin analiza el crecimiento del ecosistema financiero en América Latina

Un CEO analizó el crecimiento del ecosistema financiero en América Latina y destacó el rol de Brasil como modelo para el desarrollo tecnológico y regulatorio.
Por Dmytro Rukin, CEO de LaFinteca.
Pasé una semana en Brasil en abril - trabajando desde nuestra oficina local, reuniéndome con merchants, hablando con el equipo sobre el terreno. Volví con tres observaciones que me quedaron dando vueltas.
1. Los comerciantes acá están más afilados que hace dos años. Quieren saber sobre la velocidad de liquidación, exposición cambiaria y qué pasa cuando la regulación cambia. Es una conversación muy distinta a "¿Aceptan Pix?" La vara para ser considerado un socio de pagos serio está subiendo rápido.
2. Del lado de la infraestructura, la pregunta pasó de cómo construir rieles de pago en Brasil a quién ya los tiene, licenciados, integrados y probados bajo escrutinio regulatorio. Ese cambio premia a los operadores que hicieron el trabajo difícil desde el principio.
3. Y después está el panorama general. Todos los operadores fintech serios de la región están mirando a Brasil en este momento. El marco de Open Finance acá lleva dos o tres años de ventaja sobre el resto de LATAM. Cómo Brasil monta crédito encima de Pix, conecta datos entre instituciones y construye infraestructura en tiempo real que escala. Eso se convierte en el plano que Colombia, México, Chile y Argentina van a seguir. Estar dentro de ese mercado, construir dentro de él, no es solo una oportunidad comercial. Es un asiento en primera fila para ver hacia dónde va toda la región.
Nada de esto me sorprendió exactamente. Pero verlo de cerca me recordó por qué tomé la decisión de construir en esta región en primer lugar.
Llegué a América Latina con un plan. Había estudiado el mercado, leído los informes y hablado con personas que habían hecho negocios en la región. Creía que entendía en qué me estaba metiendo. Parte de esa preparación resultó útil. Buena parte, no. Y las cosas que me tomaron por sorpresa terminaron definiendo cómo construyo, cómo lidero y cómo pienso en este mercado hoy.
Lo primero que no vi bien fue la velocidad. Venía de Europa, donde el fintech avanza rápido pero dentro de estructuras bien establecidas. Esperaba que LATAM fuera más lento, más cauteloso, todavía encontrando su camino. Fue todo lo contrario. La economía digital de esta región pasó de 148 mil millones de dólares en e-commerce doméstico en 2019 a 255 mil millones en 2023. Brasil por sí solo concentra el 32,2% del e-commerce regional, la mayor participación con diferencia. Hay 300 millones de compradores digitales en América Latina, y se espera que ese número crezca más de un 20% para 2027. El ritmo aquí es intenso, y cualquiera que llegue pensando que tendrá tiempo para acomodarse ya va con retraso.
También subestimé cuánta paciencia exige este mercado a cambio. Construir LaFinteca con una licencia propia del Banco Central de Brasil significó comprometerse con un proceso que no se adapta a tus tiempos. Las conversaciones regulatorias avanzan a su propio ritmo. La confianza con socios y clientes locales se construye despacio. No hay atajos para ganar credibilidad aquí, y aprendí rápido que intentar imponer la velocidad de ejecución europea a los plazos regulatorios brasileños genera más fricción que avance. El mercado premia a los fundadores que llegan con intención de largo plazo y luego lo demuestran - mes a mes, año a año.
Lo que genuinamente me sorprendió, sin embargo, fue la gente. Las personas que eligen construir fintech en esta región tienen una combinación de resiliencia, creatividad y profundidad cultural que no había encontrado en ningún otro lugar. Resuelven problemas con menos recursos y más ingenio que la mayoría de los equipos con los que trabajé en Europa. El equipo de LaFinteca opera hoy entre Europa y América Latina, y la dinámica intercultural que hemos construido es una de las cosas de las que más orgulloso estoy. Nos hace más agudos, más adaptables y más conectados con las realidades de los mercados en los que operamos.
Hubo un momento, quizás dos años después de empezar, en que algo cambió en cómo pensaba todo esto. Dejé de ver América Latina como un mercado al que entrar y empecé a verla como un lugar donde construir algo que importa. Suena como una distinción pequeña, pero lo cambió todo. Cuando estás "entrando a un mercado", siempre lo miras desde afuera, comparándolo con lo que conoces. Cuando construyes en un lugar, te comprometes a entenderlo en sus propios términos. Dejas de comparar y empiezas a adaptarte. Ese cambio transformó cómo lidero LaFinteca, cómo contrato, cómo tomo decisiones sobre dónde invertir nuestro tiempo.
Cuando otros fundadores u operadores europeos me preguntan sobre LATAM, les digo tres cosas. Vengan preparados, porque este mercado es más sofisticado de lo que creen. Vengan con humildad, porque sus suposiciones de casa estarán equivocadas más seguido de lo que esperan. Y vengan para quedarse, porque los fundadores que tratan LATAM como una oportunidad rápida suelen irse frustrados. Los que se comprometen a construir aquí de verdad encuentran un mercado que crece rápido, avanza con fuerza y está genuinamente abierto a quienes respetan lo que hace falta para operar aquí.
Vine a América Latina a construir una empresa. LaFinteca es el resultado de ese compromiso. Y apenas estoy empezando.