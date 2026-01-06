Discutieron por un mate y terminó golpeando a su esposa con un látigo

La marca del latigazo en la espalda de la mujer

La policía de Santiago del Estero busca a un sujeto que agredió con un látigo a su esposa mientras tomaban mate en la casa que compartían en la localidad de Los Ardiles.

El gravísimo caso de violencia de género se conoció este lunes cuando efectivos policiales allanaron su vivienda.

Daniel Fabio Gómez es buscado por agredir a su pareja y mantenerla encerrada bajo amenazas de muerte. El hecho se registró el 29 de diciembre, cuando la mujer, de 46 años, estaba en la galería de la vivienda junto al acusado tomando mates.

Según consta en la denuncia formulada por la víctima, en ese momento el acusado comenzó a insultarla reclamándole que no le gustaban los mates que hacía, maltratándola diciéndole que no servía "para nada".

Ante sus insultos la mujer, quien está casada hace siete años con Gómez, le reclamó por su actitud, expresándole que está cansada de ser víctima de sus agresiones físicas y verbales.

Tras el planteo, ella se levantó para ingresar a la vivienda y allí fue cuando el estiró uno de sus brazos y desde un horcón tomó un rebenque, entró a la casa y empezó a darle latigazos en los brazos, espalda y piernas.

La mujer intentó escapar, pero Gómez la amenazó diciéndole que si ponía un pie fuera del inmueble la mataría. Por temor a que el violento cumpliera con sus palabras ella accedió a sus "órdenes" y se encerró en la habitación.

Luego cuando él se descuidó le envió un mensaje a su hermana pidiéndole ayuda, contándole lo sucedido. Cuando ésta llegó junto a los uniformados el violento ya no se encontraba en la casa.

Tras el incidente, la mujer quedó en la vivienda de sus familiares, con botón antipánico.

Durante el allanamiento en la vivienda que compartía la pareja, los efectivos hallaron una escopeta calibre 16 con cuatro cartuchos, una pistola Bersa calibre 22 con 2 almacenes cargador y 12 balas; cinco cuchillos de hoja corta con empuñadura artesanal, dos cuchillos carnicero con funda de cuero; dos facones con funda de cuerpo y un escudo nacional de alpaca y un cuchillo de monte, indica El Liberal.