Dijo que estaba “poseído” y mató a su hijastro de 16 años

En un establecimiento rural de Higuera Vieja, cerca de Copacabana, en norte de la provincia de Córdoba, un hombre de 35 años identificado como Hermenegildo Acosta, mató a su hijastro de 16 años.

Antonella Vanesa Torres, madre del adolescente, contó que durante la noche del lunes su pareja comenzó a comportarse de manera agresiva, mientras sostenía que estaba “poseído”. La mujer denunció que Acosta la golpeó e increpó verbalmente.

En medio de la situación, el hombre salió de la vivienda y se desnudó. Torres consiguió abandonar el lugar, mientras sus hijos menores quedaron en la casa con el acusado. El martes a la mañana, la Policía tomó conocimiento de la muerte del adolescente.

De acuerdo con lo indicado por Diario Primer Informe, cuando los efectivos llegaron encontraron al joven con múltiples lesiones. Por la gravedad de las heridas, todavía se investigaba de qué manera se produjo la muerte, aunque la Policía dio cuenta de disparos de arma de fuego.

El mismo medio indicó que Acosta permanecía tranquilo en la vivienda y no opuso resistencia al procedimiento. En una declaración informal ante policías habría sostenido que su pareja y el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que pretendían matarlo. Siempre según esa versión, el acusado también habría asegurado que “lo contagiaron” y vinculó esa situación con lo ocurrido.

La División Investigaciones detuvo a Acosta y lo imputó como presunto autor de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad.

También quedó detenido su hijo de 17 años, acusado como presunto coautor de homicidio calificado por alevosía. Durante el procedimiento fueron secuestrados dos teléfonos celulares. En el establecimiento trabajaron la Fiscalía de Instrucción, personal del Gabinete Científico, investigadores, autoridades de la Departamental y efectivos del Eter.

Acosta además tenía una importante presencia en TikTok, donde acumulaba más de 63.000 seguidores y 1,6 millones de “me gusta”. En varias de sus publicaciones aparecía bailando junto a integrantes de su familia.