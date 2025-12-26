Destacaron el acatamiento al alcohol cero al volante durante Navidad

Los operativos de tránsito realizados durante los festejos de Navidad arrojaron un alto cumplimiento de la normativa de alcohol cero al volante. Autoridades remarcaron la concientización de conductores y anticiparon que los controles continuarán en los próximos días.
Los controles viales realizados durante los festejos de Navidad dejaron un balance positivo en cuanto al cumplimiento de la normativa de alcohol cero al volante. Así lo destacaron desde el área de Tránsito, al remarcar que la gran mayoría de los conductores sometidos a los operativos arrojaron resultados negativos en los test de alcoholemia.
Al respecto, el jefe del Departamento de Tránsito, Raúl Suárez, informó a Elonce que “en Paraná solo tuvimos un positivo de alcoholemia, que fue alrededor de las 5 de la mañana, a partir de un llamado al 911”. Según explicó, el hecho estuvo vinculado a una colisión y, al intervenir el personal, se constató que ambos conductores tenían la documentación en regla. “A ambos se les hizo el control de alcoholemia y a una señora le dio 0,71 de alcohol en snagre. El vehículo fue retenido y trasladado al galpón municipal”, precisó.
Conductores designados y conciencia vial
Suárez destacó especialmente la conducta responsable observada durante los operativos preventivos. “Lo bueno que constatamos, porque hicimos dos operativos, uno en calle Almafuerte y Marangunich y otro en Santiago del Estero y Mitre, fue que la gente ha tomado conciencia. Los chicos venían con su conductor designado”, señaló.
En ese marco, detalló que durante los controles se detuvieron alrededor de 50 autos y unas 20 motos, y que “toda la alcoholemia dio negativa”. El funcionario subrayó que el trabajo de concientización viene dando resultados. “Desde la Dirección y la Secretaría venimos pregonando eso, la concientización de las personas. Gracias a Dios no tuvimos ningún siniestro vial importante y mucho menos una pérdida, que es lo más lamentable”, expresó.
Controles para el 31 y operativos en marcha
Desde el área de Tránsito confirmaron que los controles se repetirán durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero. “Desde la Dirección se van a hacer los mismos controles que el 24 y el 31”, anticipó Suárez.
Asimismo, este jueves 26 de diciembre continuaron los operativos vehiculares en distintos puntos de la ciudad. “Sobre calle Laprida estamos haciendo un control vehicular rutinario donde se pide la documentación de los vehículos, tanto para motos como para autos. La idea es controlar que todos circulen con la documentación correspondiente”, explicó.
El jefe de Tránsito remarcó que quienes no cuenten con la documentación exigida ven su vehículo trasladado al galpón municipal, ya sea por seguro vencido o por falta de vigencia del carnet de conducir. No obstante, destacó el buen resultado de los controles. “En estos momentos llevamos controlados unos 15 autos y alrededor de 20 motos, y todos están en regla”, concluyó.