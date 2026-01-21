Descubren que una vacuna común podría retrasar el envejecimiento biológico

Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que la vacuna contra el herpes zóster no solo previno una enfermedad frecuente, sino que también se asoció a un envejecimiento más lento en personas mayores de 70 años, al mejorar indicadores clave del deterioro biológico.
El trabajo fue realizado por especialistas de la Escuela de Gerontología Davis, de la Universidad del Sur de California, y fue publicado en The Journals of Gerontology. La investigación se sumó a estudios recientes que ya habían vinculado esta vacuna con una reducción del riesgo de demencia.
Parámetros analizados
El estudio se basó en datos del Estudio de Salud y Jubilación de Estados Unidos, una investigación representativa a nivel nacional. Los científicos evaluaron siete aspectos del envejecimiento biológico, entre ellos los niveles de inflamación, la inmunidad innata y adaptativa, la hemodinámica cardiovascular, la neurodegeneración, el envejecimiento genético y una puntuación global del envejecimiento biológico.
El análisis incluyó a 3.884 adultos mayores de 70 años, cuyas mediciones se obtuvieron mediante muestras de sangre, estudios celulares y evaluaciones físicas. Los resultados fueron ajustados teniendo en cuenta variables sociodemográficas y condiciones de salud de los participantes.
Resultados del estudio
Según las conclusiones, la vacunación contra el herpes zóster se asoció de manera significativa con menores niveles de inflamación, un envejecimiento genético más lento y una mejor puntuación general del envejecimiento biológico. Los investigadores señalaron que estos efectos sugirieron beneficios sobre la inflamación sistémica, el envejecimiento molecular y el deterioro general del organismo, dio a conocer Clarín .
Además, los análisis indicaron que varias de las mejoras fueron más marcadas durante los tres años posteriores a la vacunación, aunque los efectos favorables persistieron más allá de ese período
Impacto cardiovascular y biológico
Los autores explicaron que la vacuna podría reducir el estrés vascular y la inflamación crónica provocados por el virus de la varicela zóster. Ese efecto se reflejó en indicadores cardiovasculares más favorables, como valores más bajos de presión arterial y una frecuencia cardíaca en reposo menor, lo que se asoció con un envejecimiento cardiovascular más lento.
En el apartado final, los investigadores remarcaron que los resultados respaldaron la hipótesis de que la vacunación contra el herpes zóster influyó en sistemas biológicos clave relacionados con el envejecimiento. No obstante, advirtieron que se necesitaron estudios longitudinales para confirmar estos hallazgos y evaluar su impacto a largo plazo.
También señalaron que, si bien el foco estuvo puesto en esta vacuna, los efectos deberían analizarse en conjunto con otras inmunizaciones habituales en adultos, como las de la influenza y el neumococo, que mostraron beneficios más específicos sobre el sistema cardiovascular.