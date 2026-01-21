Advierten por una ola de calor: las temperaturas llegarían a 36ºC en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el informe con las previsiones para la semana y alertó por un marcado aumento de las temperaturas en gran parte del país. Según especialistas, en términos técnicos, se configura una ola de calor, ya que los registros máximos muestran una tendencia sostenida al alza durante varios días consecutivos.

El pronóstico anticipa jornadas con mucho sol, escasa nubosidad y temperaturas máximas que rozarán o superarán los 30°C, un escenario típico de verano pleno que obliga a extremar cuidados, especialmente durante las horas centrales del día.

Calor persistente y sin lluvias

Durante el miércoles, considerado el día central de la semana, las temperaturas se mantendrán elevadas en el norte y centro del país, con valores máximos muy altos en el área pampeana. A este panorama se sumará la estabilidad atmosférica, con lluvias que continuarán ausentes en vastas regiones.

En Entre Ríos, se espera nubosidad variable, con temperaturas máximas cercanas a los 31°C, evidenciando el ascenso térmico. La mínima rondará los 19°C, con viento soplando del sector noreste.

El tiempo estable también se desarrollará en San Luis y Córdoba, con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones. En San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario similar, mientras que Mendoza podría registrar algunas lluvias dispersas.

Par el norte del país, no se prevén lluvias en Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe, Formosa y Chaco. En cambio, en el NOA se espera mayor inestabilidad en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, con cielo nuboso y lluvias aisladas.

Altas temperaturas por regiones

En la región de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis presentarán viento del sector este/noreste y ambiente caluroso, con máximas de entre 30°C y 34°C.

En el centro del territorio, Córdoba podría alcanzar registros de 30°C a 36°C, mientras que en el oeste de Buenos Aires y La Pampa las máximas oscilarán entre 33°C y 35°C, con picos que podrían llegar a los 38°C.

Despejado en Paraná

Cómo seguirá el tiempo en Entre Ríos

Con el correr de los días, las temperaturas continuarán en aumento.

· Jueves: máxima cercana a los 33°C, cielo mayormente despejado y viento del noroeste.

· Viernes: la temperatura alcanzará los 34°C, con algunas nubes y viento del noreste.

· Fin de semana: el calor se intensificará. El sábado se esperan máximas de 35°C, mientras que el domingo la temperatura podría trepar hasta los 36°C. Durante todo el período no se prevén lluvias.

Calor en la provincia

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

Ante este escenario, el SMN y especialistas recomiendan:

· Aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed.

· Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

· Prestar especial atención a niños, bebés, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

· Evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas, y comidas abundantes.

· Consumir frutas y verduras.

· Reducir la actividad física en horas de mayor calor.

· Usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos de sol.

· Permanecer en ambientes ventilados o climatizados.