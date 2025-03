Denuncian la presencia de peces muertos en un arroyo entrerriano

A través de un video publicado en redes sociales, la ONG Salvemos al Río denunció la presencia de peces muertos en el arroyo El Curro, específicamente en el acceso al loteo del ex Círculo Católico.

"Si bien es común que ocurran estos eventos de mortandad de peces tras temperaturas muy altas, no se debe atribuir exclusivamente a factores climáticos. Esta lamentable situación no ocurriría si no existiera contaminación", explicaron desde la organización.

Añadieron que "los contaminantes consumen oxígeno a medida que se descomponen, y este proceso ocurre más rápidamente cuando las temperaturas son elevadas". Además, señalaron que "es evidente, a simple vista, que el estado del arroyo es deplorable, recibiendo aportes de diversas industrias y de las cloacas de la zona. Hasta el momento, no es accesible al público el control y seguimiento que el municipio debería realizar sobre las industrias. Resulta alarmante y preocupante que se mantenga en secreto un tema financiado con nuestros impuestos, y aún más grave, que afecte algo tan esencial como nuestra salud".

Un especialista explicó que "antes, la gente solía usar el arroyo como balneario, pero luego algunos frigoríficos comenzaron a contaminarlo, arrojando incluso pollos desechados por una zanja".

"Hoy en día, el arroyo actúa como desagüe de las cloacas de los barrios cercanos, además de recibir los productos de la fumigación de los campos aledaños. Todo esto termina contaminando el agua del arroyo. Los peces no pueden sobrevivir a tal nivel de contaminación", detalló el especialista a La Pirámide.