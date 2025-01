Pescó un surubí de 40 kilos y pidió tomar consciencia: “es del río y hay que devolvérselo”

Sergio Duarte vivió una experiencia única y cargada de emoción en el río Uruguay, cuando logró pescar un surubí de 40 kilos mientras disfrutaba de una tarde de mates junto a su esposa. En una charla con Elonce, destacó lo fortuito de su captura, y llamó a tomar consciencia de cuidar al río y los peces.

“Fuimos con mi esposa a pasar el rato y tomar unos mates. Estaba pescando desde la costa, incluso, ni estaba con mi equipo de pesca, había llevado la caña de pescar de mi esposa”, resaltó.

“Mi esposa estaba re emocionada porque era su caña, a la que bautizamos `La Campeona´. Entonces me gritaba: ¡esa es mi caña!”, contó entre risas Sergio sobre el momento de la inusual captura.

Cómo pudo sacarlo

“El pique fue impresionante, empezó a llevar nylon y no había manera de frenarlo”, recordó el pescador oriundo de San José de Feliciano y agregó: “pensé que, por la corrida, era un surubí de unos diez kilos, pero cuando veo la cabeza y que era una bestia, tuve que pedirle a unos chicos que puedan ayudarme a sacarlo para fotografiarlo”, explicó a Elonce.

“Tuve que meterme al agua porque me estaba quedando sin nylon. Fueron 15 minutos de lucha, hasta que siento que se levanta del fondo y después, con la misma marejada se alivianó y pude arrimarlo a la costa”, señaló Sergio.

Crear consciencia

“Hice pública la captura del surubí, porque soy pescador y cada vez que voy a tomar mates al río, llevo la caña. Me parece que es una forma de crear consciencia de que estos animales, hay que devolverlos al río, hay que cuidarlos y protegerlos, porque ellos son los grandes reproductores de los ríos”, reflexionó el pescador que tiene un recuerdo imborrable para guardar con el surubí de más de 40 kilos que pescó en el río Uruguay.

“Si nos los cuidamos, va a pasar que no va a haber más. Quiero que, en el futuro, mis hijos puedan tener el placer de tener la posibilidad de pescar un surubí”, destacó Sergio sobre el cuidado del recurso ictícola.

El conocimiento del pescador

Sobre los videos y fotos del surubí, Sergio aclaró a Elonce que “estuvo fuera del agua, no más de 3 minutos, porque me saqué fotos y después, vino un nenito también a sacarse”, dijo y agregó ante los comentarios de maltrato que “no hubo maltrato, soy pescador y sé de dónde agarrar a un pez para no causarle daño”, señaló ante las infundadas críticas.

“Estaba con toda la fuerza, y casi se me escapa, antes de soltarlo. Este tipo de peces, pueden pelear hasta una hora para sacarlos y conmigo estuvo 15 minutos porque la marejada lo trajo a la costa. Con el equipo de pesca que tenía, hubiese sido imposible pescar semejante bestia”, aclaró Sergio y agregó que “lo quería devolver rápido y ni siquiera, nos tomamos unas fotos de los dos, con mi esposa y el surubí”, sostuvo.

“Es del río y hay que devolvérselo”

“En el lugar había mucha gente y muchas criaturas. Hay que hacer llegar el mensaje de devolver los pescados. Esto es del río y hay que devolvérselo”, resaltó el joven pescador a Elonce y agregó que “ese es el mensaje que hay quedar, porque ir al río no es solamente pescar, sino también cuidar el ambiente, no tirar botellas, bolsas o hacer basura. Tenemos que cuidar lo que tanto nos gusta, porque uno puede ir a pescar, pero también ir a tomar mates o bañarse. Tenemos que cuidarlo”, concluyó Sergio.