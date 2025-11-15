 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Se realizará en el Autódromo de San Nicolás

Definieron los nuevos horarios de los recorridos gratuitos hacia la Fiesta de Disfraces: el detalle

Desde la medianoche en la zona céntrica de la localidad de San Nicolás, habrá una recorrida por varios puntos y cada media hora. El detalle de los puntos de carga hasta llegar al predio de la Fiesta de Disfraces.

15 de Noviembre de 2025
Los detalles.
Los detalles. Foto: Fiesta de Disfraces.

Desde la medianoche en la zona céntrica de la localidad de San Nicolás, habrá una recorrida por varios puntos y cada media hora. El detalle de los puntos de carga hasta llegar al predio de la Fiesta de Disfraces.

Detallaron cuándo comenzarán y por dónde pasarán los recorridos luego de la modificación del inicio de la edición 2025 de la Fiesta de Disfraces, que saldrá de Entre Ríos por primera vez y tendrá su debut en el autódromo de San Nicolás.

 

Según precisó la organización, los traslados arrancarán desde la medianoche desde el centro de San Nicolás y saldrá un nuevo colectivo cada media hora. El último, en cambio, se anticipó que saldrá a las 3:00 horas.

 

 

Los puntos de carga de pasajeros arrancarán en calles Francia y Viale, luego en Alberdi y Urquiza, Garibaldi y Urquiza, Falcón y Savio, Boerr y Savio, Pombo y Savio, Playón de barrio Somisa y finalmente llegan al predio.

 

 

Asimismo, la organización de la FDD mencionó que “los ingresos adquiridos por el sitio de acreditación con horario hasta las 23:30 horas pasan a ser sin horario”.

 

 

¿Cómo serán los accesos al autódromo?

 

Por la puerta número uno, se definió que pasarán los vehículos que cuenten ya con el estacionamiento pago para disfrutar de la fiesta.

 

 

Por la puerta número seis, en cambio, será el espacio de ingreso de otros vehículos y se acoplará la gente que caminará a pie por esa zona.

 

En última instancia, la puerta Nº8 será el espacio por donde se moverán los traslados internos que llegarán desde San Nicolás al autódromo.

Foto: Fiesta de Disfraces.
Foto: Fiesta de Disfraces.

Temas:

Fiesta de Disfraces recorrido colectivos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso