Definieron los nuevos horarios de los recorridos gratuitos hacia la Fiesta de Disfraces: el detalle

Detallaron cuándo comenzarán y por dónde pasarán los recorridos luego de la modificación del inicio de la edición 2025 de la Fiesta de Disfraces, que saldrá de Entre Ríos por primera vez y tendrá su debut en el autódromo de San Nicolás.

Según precisó la organización, los traslados arrancarán desde la medianoche desde el centro de San Nicolás y saldrá un nuevo colectivo cada media hora. El último, en cambio, se anticipó que saldrá a las 3:00 horas.

Los puntos de carga de pasajeros arrancarán en calles Francia y Viale, luego en Alberdi y Urquiza, Garibaldi y Urquiza, Falcón y Savio, Boerr y Savio, Pombo y Savio, Playón de barrio Somisa y finalmente llegan al predio.

Asimismo, la organización de la FDD mencionó que “los ingresos adquiridos por el sitio de acreditación con horario hasta las 23:30 horas pasan a ser sin horario”.

¿Cómo serán los accesos al autódromo?

Por la puerta número uno, se definió que pasarán los vehículos que cuenten ya con el estacionamiento pago para disfrutar de la fiesta.

Por la puerta número seis, en cambio, será el espacio de ingreso de otros vehículos y se acoplará la gente que caminará a pie por esa zona.

En última instancia, la puerta Nº8 será el espacio por donde se moverán los traslados internos que llegarán desde San Nicolás al autódromo.