Con despliegue de bellas pasistas, presentaron los Corsos de Gualeguay en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Presentaron la edición 2026 de los Corsos de Gualeguay, que comenzarán este fin de semana y se extenderán durante diez noches. En diálogo con Elonce, destacaron la propuesta artística, la participación del público y la venta anticipada de entradas.
En la peatonal San Martín de Paraná se realizó el lanzamiento oficial de la edición 2026 de los Corsos de Gualeguay, que comenzarán este fin de semana y se desarrollarán a lo largo de diez noches. La presentación contó con la participación de bellas pasistas en representación de las tres comparsas gualeyas: Sí-Sí, Sambá Verá y K'rumbay.
“Gualeguay tiene un corso espectacular para ofrecer porque todo el pueblo gualeyo entra en modo fiesta cuando se vienen los carnavales y es una experiencia magnífica en la que uno se divierte mucho con el juego de la espuma, además de la calidad de la ornamentación, las coreografías y la música, que es muy contagiosa", destacó el secretario provincial de Turismo, Jorge Satto.
Diez noches de carnaval y el sello distintivo de la fiesta
La intendenta Dora Bogdan explicó que los corsos comenzarán este sábado y se extenderán durante diez noches. “Tenemos tres comparsas (Sí-Sí, Sambá Verá y K'rumbay) y una característica muy particular, que es la espuma, donde el público interactúa con las comparsas”, señaló.
Bogdan invitó a vecinos y turistas a participar del evento y recorrer la ciudad durante el verano. “No es solo una noche de carnaval, sino también disfrutar de una ciudad tranquila y cómoda, con espacios verdes y atractivos turísticos cercanos”, indicó. Asimismo, agradeció a los directores de comparsa y a los integrantes por el trabajo realizado durante todo el año.
Consultada sobre el rasgo distintivo de los corsos de Gualeguay, la intendenta fue contundente: “Lo característico es la espuma. El público no es un mero espectador, sino que participa y se involucra con las comparsas”. En ese sentido, resaltó que la fiesta es apta para todo público y mantiene su identidad a lo largo de los años.
Comparsas y puesta en escena
Por su parte, la secretaria municipal de Turismo, Florencia Fernández, detalló que en esta edición participarán tres comparsas: Sí-Sí, Sambá Verá y K'rumbay. “Cada una tiene alrededor de 260 integrantes, entre bailarines, batería y banda”, explicó.
Fernández señaló que cada año se renueva la propuesta artística. “Recorremos los talleres y se van a encontrar con algo nuevo en cada comparsa. Hay mucho trabajo y dedicación detrás de la puesta en escena”, afirmó.
En la oportunidad, la directora de Sambá Verá, Soraya Pagliariche, anticipó a Elonce que la temática de la comparsa para esta edición se titula “Servus”, un concepto ligado a la servidumbre y la esclavitud, abordado desde distintos planos y contextos de la vida. La propuesta artística se desarrollará a lo largo de 14 cuadros, en los que se combinarán vestuarios, música, desplazamientos e interpretaciones escénicas.
El término Servus, de origen latino y asociado a las nociones de “sirviente” o “esclavo”, funcionará como hilo conductor de un relato que recorrerá la opresión, la entrega, la lucha por la libertad y los procesos de transformación social. Estos ejes temáticos se expresarán mediante vestuarios de fuerte impacto visual, coreografías con contenido simbólico, música en vivo y carrozas de alto nivel artístico.
Por su parte, Luis Alarcón, director de K’rumbay, explicó que la temática de su comparsa se titula “Kiclos” y se apoya en la idea de que “todo lo que empieza vuelve a empezar”, con un mensaje positivo y optimista hacia el ser humano. “La propuesta invita a tomar conciencia de que las segundas oportunidades existen y de que la vida y la naturaleza se organizan en ciclos”, señaló. En ese sentido, indicó que el relato toma como referencia el mito griego de las cuatro estaciones del año, utilizando una estética fantasiosa y artística para transmitir que, frente al error, siempre es posible transformarlo en aprendizaje y crecimiento.
Alarcón destacó además una de las características distintivas del carnaval local: “El carnaval de Gualeguay es muy participativo; el público rompe las barreras del circuito y se convierte en parte de la fiesta”. Subrayó que, además de ser uno de los más divertidos, se trata de un carnaval artísticamente sólido, donde cada comparsa cuenta una historia a través del vestuario, las carrozas, las coreografías y la música. “El arte y la diversión identifican y caracterizan a los corsos de Gualeguay, junto con la fiesta de espuma más importante del país”, concluyó.
Entradas y venta anticipada
En cuanto a las entradas, la funcionaria indicó que ya se encuentran a la venta a través del sitio oficial. “Arrancamos el 10 y terminamos el 28 de febrero. En la web están disponibles las primeras cuatro noches de enero”, precisó. También aclaró que es necesario adquirir tanto la ubicación como la entrada para ingresar al corsódromo.
Los valores varían según la ubicación, con mesas y tribunas a distintos precios. Las entradas generales tienen un costo diferenciado para mayores a 15.000 pesos, menores de 6 a 12 años, salen 12.000 pesos, y el seguro que abarca hasta los 5 años tiene un costo de 9.000 pesos.
Con una propuesta que combina música, comparsas y participación del público, los corsos 2026 iniciaron su cuenta regresiva para convertirse nuevamente en uno de los principales atractivos del verano.