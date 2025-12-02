Corría una picada en moto y terminó contra el parabrisas de una Ford F 100

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Sufrió múltiples fracturas

2 de Diciembre de 2025
Un motociclista de 22 años chocó contra una camioneta y quedó dentro del parabrisas tras una picada en la localidad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

 

La escena, registrada por cámaras de seguridad, mostró el tránsito vertiginoso de dos motocicletas a gran velocidad sobre la Avenida Aníbal Ponce al 1100. El conductor, identificado como J.E., circulaba junto a otra moto cuando colisionó con el lateral del acompañante de una Ford F-100.

 

El choque, que sucedió el domingo por la noche frente al destacamento del CPR (Comando de Prevención Rural), movilizó inmediatamente a efectivos de la policía municipal, quienes cortaron el tránsito en la zona. Se preservó el área a la espera del parte médico que confirmaría la gravedad del hecho y posibles actuaciones judiciales.

El conductor de la camioneta, relató en diálogo con La Voz del Pueblo: “Los chicos venían corriendo picada, no los vi, la verdad fue todo rápido”. Las imágenes muestran a ambos motociclistas desplazándose a alta velocidad por el tramo Alem–Libertad, hasta que uno de ellos, Escudero, chocó contra la Ford F-100, lo que provocó que saliera despedido y quedara sobre el capot, fracturando el parabrisas del vehículo.

 

La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata. Agentes policiales, personal de tránsito y una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), dependiente del Centro Municipal de Salud, arribaron al lugar pocos minutos después del incidente.

 

J.E. fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde, según datos recogidos por La Brújula 24, le diagnosticaron una fractura expuesta de tobillo, fractura de cadera, fractura de muñeca y politraumatismo de tórax. Fuentes sanitarias indicaron que el joven debió ser intervenido quirúrgicamente durante la noche. De la evolución clínica del motociclista dependerá la calificación judicial del hecho.

 

Temas:

picada Motociclista camioneta F 100 tres arroyos
