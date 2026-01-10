 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Festival de Diamante: continúa la jineteada y en el escenario mayor estará Sergio Galleguillo

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante sigue desplegando su imponente agenda, con una jornada llena de actividades para disfrutar en familia. Los artistas que se presentan hoy.

10 de Enero de 2026
Sergio Galleguillo se presentará en el escenario mayor.
Sergio Galleguillo se presentará en el escenario mayor.

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante sigue desplegando su imponente agenda, con una jornada llena de actividades para disfrutar en familia. Los artistas que se presentan hoy.

Las actividades del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante continúan hoy con una nutrida agenda. A las 18 se realizará el clásico Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas, un paseo por las coloridas calles de la ciudad. Además, habrá presentación, entrevero y demostraciones de Tropillas Entabladas, un evento de destrezas ecuestres que se complementará con la esperada Elección de la Paisana Nacional, un certamen que destaca a las mujeres que representan la tradición de la zona. Con la participación de agrupaciones y una serie de eventos que promueven la cultura gaucha, el festival se mantiene como uno de los más destacados en la región.

 

Artistas en escena

En el escenario mayor se presentarán, la noche se completará con una programación musical de primer nivel, encabezada por el querido Sergio Galleguillo. También participarán Canto del Alma, Adrián Maggi, Pablo Spinetti y Los del Tuyú, Sofi Drei, Diamantinos, Diamante Baila y el Ballet Emoveré, en una jornada que promete volver a reunir música, danza y tradición en uno de los festivales más importantes de la pronvincia.

Con una agenda repleta de actividades para todos los gustos y edades, el festival es el lugar perfecto para quienes deseen vivir un pedazo de la Argentina más auténtica, llena de historia, folklore y pasión por las costumbres nacionales.

Temas:

Diamante festival de la jineteada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso