Festival de Diamante: continúa la jineteada y en el escenario mayor estará Sergio Galleguillo

Las actividades del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante continúan hoy con una nutrida agenda. A las 18 se realizará el clásico Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas, un paseo por las coloridas calles de la ciudad. Además, habrá presentación, entrevero y demostraciones de Tropillas Entabladas, un evento de destrezas ecuestres que se complementará con la esperada Elección de la Paisana Nacional, un certamen que destaca a las mujeres que representan la tradición de la zona. Con la participación de agrupaciones y una serie de eventos que promueven la cultura gaucha, el festival se mantiene como uno de los más destacados en la región.

Artistas en escena

En el escenario mayor se presentarán, la noche se completará con una programación musical de primer nivel, encabezada por el querido Sergio Galleguillo. También participarán Canto del Alma, Adrián Maggi, Pablo Spinetti y Los del Tuyú, Sofi Drei, Diamantinos, Diamante Baila y el Ballet Emoveré, en una jornada que promete volver a reunir música, danza y tradición en uno de los festivales más importantes de la pronvincia.

Con una agenda repleta de actividades para todos los gustos y edades, el festival es el lugar perfecto para quienes deseen vivir un pedazo de la Argentina más auténtica, llena de historia, folklore y pasión por las costumbres nacionales.