Consulado de España confirma demoras en trámites de ciudadanía por alta demanda

El Consulado de España confirmó que la tramitación de ciudadanías en Argentina enfrenta demoras por la gran cantidad de solicitudes recibidas desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
El Consulado General de España en Buenos Aires anunció demoras importantes en la tramitación de las solicitudes de ciudadanía española debido a la alta demanda registrada en los últimos meses. En total, son 645.052 expedientes los que deben ser evaluados, lo que genera un retraso considerable en los tiempos habituales de respuesta.
El Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires, órgano asesor del consulado, aclaró que los expedientes serán procesados en estricto orden cronológico, siguiendo la fecha de presentación de cada solicitud. Este criterio busca respetar la equidad en el análisis, aunque implica que las resoluciones podrían tardar meses o incluso años en llegar.
El organismo pidió “paciencia y comprensión” a los solicitantes y recordó que la información sobre qué expedientes están siendo actualmente evaluados puede consultarse en el boletín informativo mensual que publica el consulado. Además, cada interesado será notificado por correo electrónico una vez resuelta su situación.
Contexto y explicación oficial sobre las demoras
Las demoras se relacionan principalmente con la masiva cantidad de postulantes que ingresaron al proceso a partir de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde octubre de 2022, la cual habilitó a descendientes de exiliados o emigrantes españoles a acceder a la nacionalidad.
Joaquín María de Aristegui Laborde, embajador español en Argentina, había señalado que la ley fue un “gran éxito” y reconoció que la red consular enfrenta una sobrecarga de trabajo sin precedentes. En declaraciones a medios locales, aseguró que no hay motivos para preocuparse y que “nadie que quiso acudir a este proceso se quedó atrás”.
El embajador explicó que algunas regiones podrían experimentar tiempos de espera más largos debido a diferencias en el volumen de solicitudes, pero que se están tomando medidas para agilizar los procedimientos y reducir la demora en la tramitación.
Lo que viene: fases y expectativas
Actualmente, el proceso se encuentra en una segunda fase que incluye la asignación de citas para presentar los expedientes, su inscripción y estimación. Posteriormente, se procederá a la expedición de los pasaportes para quienes obtengan la ciudadanía.
El consulado reafirmó su compromiso para atender todas las solicitudes, aunque advirtió que los tiempos se prolongarán “de manera extraordinaria” en comparación con años anteriores. Por ello, solicitó tranquilidad a los solicitantes y destacó el esfuerzo realizado para garantizar la calidad y legalidad del trámite, expresó La Nación.
De esta manera, quienes aspiran a obtener la ciudadanía española deben prepararse para una espera prolongada, en un proceso sin precedentes en la historia reciente de la comunidad española en Argentina, impulsado por una ley que busca reparar heridas históricas y fomentar la identidad cultural.