Movimientos bancarios: los montos que activan controles automáticos de ARCA

Los montos, movimientos bancarios y límites bajo control de ARCA en marzo de 2026. Superar ciertos montos obliga a bancos y billeteras virtuales a reportar operaciones, incluso entre cuentas propias.
Los movimientos bancarios bajo control de ARCA mantienen límites vigentes en marzo de 2026 y establecen umbrales que obligan a las entidades financieras a reportar operaciones cuando se superan determinados montos mensuales, incluso si se trata de transferencias entre cuentas del mismo titular.
La normativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no prohíbe el movimiento de dinero, pero sí exige a bancos y billeteras virtuales informar los flujos de fondos cuando exceden ciertos valores, con el objetivo de garantizar la transparencia del sistema financiero.
En la práctica, esto implica que operaciones cotidianas como transferencias entre cuentas propias, pagos de tarjetas o movimientos de ahorros pueden quedar bajo monitoreo si alcanzan determinados niveles acumulados durante el mes.
Límites de montos y cómo se calculan
De acuerdo a lo establecido, los topes varían según el tipo de contribuyente. Para personas físicas, el umbral de reporte se fija en $50.000.000 mensuales, mientras que para personas jurídicas el límite es de $30.000.000.
Estos montos no corresponden a una única operación, sino al total acumulado de ingresos y egresos registrados en todas las cuentas durante el mes calendario. Si el conjunto de movimientos supera esos valores, la entidad debe informar a ARCA.
Además, el régimen contempla otro parámetro: el saldo final. Si al cierre del último día hábil del mes el dinero disponible en la cuenta supera esos topes, también se activa el reporte automático con los datos del titular y los montos operados.
Operaciones en dólares y criptomonedas
El sistema también incluye las operaciones realizadas en moneda extranjera y criptoactivos. En estos casos, los montos deben convertirse a pesos para determinar si superan los límites establecidos.
Para dólares u otras monedas, se toma la cotización tipo comprador del Banco Nación correspondiente al cierre del último día hábil del mes. En tanto, para criptomonedas se utiliza el valor de mercado al finalizar el período.
De esta manera, un conjunto de operaciones que combine pesos, dólares o activos digitales puede ser evaluado de forma integral para determinar si el contribuyente supera el umbral mensual fijado por ARCA.
Qué sucede si se supera el límite
Superar los límites no implica automáticamente una irregularidad. El reporte es una instancia informativa que permite al organismo analizar los movimientos financieros de manera preventiva.
Sin embargo, si se detectan inconsistencias entre los ingresos declarados y los montos operados, ARCA puede iniciar un proceso de fiscalización para verificar el origen de los fondos.
En estos casos, el contribuyente deberá presentar documentación respaldatoria, como recibos de sueldo, contratos, facturación o escrituras, que permitan justificar la procedencia del dinero.
Importancia de la coherencia fiscal
Especialistas advierten que la clave está en la coherencia entre la actividad económica declarada y los movimientos bancarios. Desfasajes significativos pueden derivar en requerimientos formales por parte del organismo, publicó IProfesional.
Por ejemplo, si un monotributista registra movimientos por encima de lo permitido por su categoría o un trabajador en relación de dependencia presenta operaciones muy superiores a sus ingresos, deberá explicar el origen de esos fondos.
En caso de no poder justificar las diferencias, ARCA podría avanzar con ajustes impositivos o sanciones, en el marco de sus facultades de control sobre el sistema financiero.