Concejal de una localidad entrerriana debió dejar su banca por incompatibilidad de cargos

Cecilia Bustamante presentó su renuncia al HCD de Urdinarrain luego de ser notificada sobre una presunta incompatibilidad entre su banca legislativa y el cargo en la Dirección Departamental de Escuelas,
La concejal justicialista de Urdinarrain, Cecilia Bustamante, presentó su renuncia al Concejo Deliberante luego de ser notificada sobre una presunta incompatibilidad entre su banca legislativa y el cargo de supervisora de la Zona D de la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, función que asumió recientemente tras acceder al puesto mediante concurso.
La situación generó repercusiones en el ámbito político local debido a que Bustamante ya integraba el cuerpo deliberativo desde diciembre de 2023. Posteriormente, obtuvo el cargo dentro de la estructura educativa provincial, circunstancia que derivó en el análisis de compatibilidad entre ambas funciones.
De acuerdo con la información difundida en Urdinarrain, la incompatibilidad estaría vinculada al régimen de dedicación exclusiva que rige para el cargo de supervisora escolar. Tras realizar una serie de consultas y gestiones ante los organismos correspondientes, la edil recibió una respuesta desfavorable respecto de la posibilidad de mantener ambas responsabilidades, por lo que finalmente formalizó su renuncia a la banca.
La dimisión fue presentada el pasado martes y el pasado jueves los integrantes del Concejo Deliberante tenían previsto avanzar con la aceptación formal de la renuncia para dar continuidad al procedimiento institucional establecido para estos casos.
A partir de ahora, será la Junta Electoral la encargada de determinar quién ocupará el lugar vacante dentro del bloque justicialista. Una de las alternativas es aplicar el corrimiento de la lista oficializada para las elecciones de 2023, lo que ubicaría en primer término a Carlos Izaguirre. Sin embargo, también deberá analizarse la aplicación de la Ley de Paridad Integral de Género de Entre Ríos, sancionada en 2020.
En ese marco, entre los nombres que aparecen como posibles sucesores figura también el de Mónica Feyt, aunque la decisión final dependerá de la interpretación que realice el organismo electoral respecto de la normativa vigente y de la composición del cuerpo legislativo.
La situación abrió además un debate en distintos sectores de la comunidad acerca de los alcances de las incompatibilidades entre cargos públicos y funciones electivas, particularmente cuando se trata de responsabilidades obtenidas por concurso dentro de la administración provincial y cargos surgidos del voto ciudadano.
Mientras tanto, hasta el momento no se ha conocido pronunciamientos oficiales del Partido Justicialista de Urdinarrain respecto de la renuncia de Bustamante ni sobre el proceso que se pondrá en marcha para cubrir la banca vacante.
El caso también reavivó el análisis de antecedentes registrados en el propio Concejo Deliberante, donde en años anteriores se produjeron reemplazos de ediles por diferentes motivos. No obstante, las circunstancias actuales presentan particularidades propias, por lo que la resolución quedará sujeta a la evaluación que realice la Junta Electoral de Entre Ríos en los próximos días. (El Entre Ríos con datos de UrdiDigital)