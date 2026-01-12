 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Nuestras Fiestas

Con una gran noche chamamecera finaliza la Fiesta Provincial del Cordero en San Jaime

La Fiesta Provincial del Cordero concluyó su 34ª edición en San Jaime de la Frontera con una destacada grilla artística y una multitud que acompañó el cierre del tradicional evento.

12 de Enero de 2026
Los artistas en la última noche.
Los artistas en la última noche. Foto: Captura de video.

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta Provincial del Cordero concluyó su 34ª edición en San Jaime de la Frontera con una destacada grilla artística y una multitud que acompañó el cierre del tradicional evento.

La Fiesta Provincial del Cordero volvió a ser protagonista en San Jaime de la Frontera con el cierre de su 34ª edición, que reunió a una gran cantidad de vecinos y visitantes en una noche marcada por la música, la tradición y la identidad cultural de la región. El evento reafirmó su importancia dentro del calendario festivo de Entre Ríos.

 

Durante la jornada final, el público disfrutó de una propuesta artística de primer nivel, con la presencia de reconocidos exponentes del chamamé y la música popular. La respuesta de la gente fue masiva, consolidando una vez más a la Fiesta Provincial del Cordero como un espacio de encuentro para las familias y los amantes de las tradiciones.

 

La celebración combinó espectáculos musicales, gastronomía típica y actividades culturales, generando un clima festivo que se extendió hasta altas horas de la noche.

El chamam&eacute; fue protagonista de la &uacute;ltima luna en San Jaime de la Frontera. Foto: Captura de video.
El chamamé fue protagonista de la última luna en San Jaime de la Frontera. Foto: Captura de video.

 

Chamamé, tradición y un escenario colmado

 

El escenario principal fue el epicentro de la última noche, con la participación de artistas de la talla de Los Majestuosos del Chamamé, La Cruz Chamamecera, Majestad Chamamecera, Renato Fagundes, Espuelas de Plata y La Buena Vibra, quienes ofrecieron presentaciones que hicieron vibrar al público.

 

Cada show aportó su impronta y permitió recorrer distintos estilos dentro del chamamé y la música regional, en un marco de respeto por las raíces culturales. La gente acompañó con aplausos, baile y emoción cada una de las actuaciones.

 

La grilla artística fue uno de los puntos más destacados de esta edición de la Fiesta Provincial del Cordero, reflejando el esfuerzo de la organización por mantener un nivel de excelencia y diversidad musical.

 

Una fiesta que impulsa el turismo y la economía local

 

Foto: Captura de video.
Foto: Captura de video.

 

Más allá de los espectáculos, la Fiesta Provincial del Cordero tuvo un fuerte impacto en la economía de San Jaime de la Frontera. Durante el fin de semana, se registró un importante movimiento turístico, con visitantes provenientes de distintas localidades de la provincia y de la región.

Temas:

Fiesta Provincial del Cordero san jaime de la frontera
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso