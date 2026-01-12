Con una gran noche chamamecera finaliza la Fiesta Provincial del Cordero en San Jaime

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Provincial del Cordero concluyó su 34ª edición en San Jaime de la Frontera con una destacada grilla artística y una multitud que acompañó el cierre del tradicional evento.
La Fiesta Provincial del Cordero volvió a ser protagonista en San Jaime de la Frontera con el cierre de su 34ª edición, que reunió a una gran cantidad de vecinos y visitantes en una noche marcada por la música, la tradición y la identidad cultural de la región. El evento reafirmó su importancia dentro del calendario festivo de Entre Ríos.
Durante la jornada final, el público disfrutó de una propuesta artística de primer nivel, con la presencia de reconocidos exponentes del chamamé y la música popular. La respuesta de la gente fue masiva, consolidando una vez más a la Fiesta Provincial del Cordero como un espacio de encuentro para las familias y los amantes de las tradiciones.
La celebración combinó espectáculos musicales, gastronomía típica y actividades culturales, generando un clima festivo que se extendió hasta altas horas de la noche.
Chamamé, tradición y un escenario colmado
El escenario principal fue el epicentro de la última noche, con la participación de artistas de la talla de Los Majestuosos del Chamamé, La Cruz Chamamecera, Majestad Chamamecera, Renato Fagundes, Espuelas de Plata y La Buena Vibra, quienes ofrecieron presentaciones que hicieron vibrar al público.
Cada show aportó su impronta y permitió recorrer distintos estilos dentro del chamamé y la música regional, en un marco de respeto por las raíces culturales. La gente acompañó con aplausos, baile y emoción cada una de las actuaciones.
La grilla artística fue uno de los puntos más destacados de esta edición de la Fiesta Provincial del Cordero, reflejando el esfuerzo de la organización por mantener un nivel de excelencia y diversidad musical.
Una fiesta que impulsa el turismo y la economía local
Más allá de los espectáculos, la Fiesta Provincial del Cordero tuvo un fuerte impacto en la economía de San Jaime de la Frontera. Durante el fin de semana, se registró un importante movimiento turístico, con visitantes provenientes de distintas localidades de la provincia y de la región.