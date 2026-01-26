Con el eje en agua, tierras y transporte, la Asamblea Ciudadana Vecinalista retomó las reuniones

El referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Esteban Rossi, dialogó con Elonce para explicar la agenda que abordarán en el marco de la reanudación de las reuniones que se llevan a cabo los lunes.

En principio señaló que “hay un montón de temas” a debatir pero remarcó que se priorizaron tres: el remate de los terrenos de Procrear; transporte urbano y la problemática de la falta de agua en barrios de la capital entrerriana.

Retomaron las reuniones de la asamblea ciudadana vecinalista

Terrenos de Procrear

Sobre los inmuebles, Rossi explicó: “Los vecinos queremos hacerle saber al gobernador y a la intendenta que los ciudadanos de Paraná necesitamos que esos terrenos tengan el fin que en un principio tuvieron, que era de vivienda social y que no estén en mano la especulación inmobiliaria”.

Anticipó que buscan reunirse con ambas autoridades para buscar que esos terrenos “no sean parte de la lógica del mercado inmobiliario” ya que muchos ciudadanos no tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. En este marco, mencionó como requisitos primordiales las condiciones de trabajo y salarios. “Hay un montón de gente que no tiene dónde vivir, que está viviendo a la vera de los arroyos y al borde del río, no tiene ni sueldo ni nivel de ingreso”, aseguró.

Esteban Rossi

Y remarcó: “Es indispensable que esos terrenos tengan un fin social”.

Transporte urbano

Acerca de los colectivos de Paraná, Rossi explicó que muchos vecinos presentan su queja en relación a los recorridos y a la frecuencia. “El recorrido no cubre la demanda de movilidad de los vecinos, por lo que esperamos que se retome ese compromiso de la intendenta, en donde los vecinos seamos parte de la planificación de esos recorridos”.

Asimismo, indicó que existe la intención de presentar una nota “y si no hay una atención inmediata a esa nota, queremos convocar como asamblea a un espacio más amplio, como en Francisco De Bueno 298, Sala Mayo o zona de la costanera”, adelantó. En esa iniciativa se abordaría “cómo deberían ser los recorridos y comunicarlo a la intendencia y a quien corresponde”.

Este lunes se retomaron las reuniones. Foto: El Once

Rossi enfatizó en la necesidad de atender este tópico y sumó que el inicio de las clases presiona la toma de una decisión en cuanto a ampliar los recorridos.

“Mucha gente del periurbano de Paraná no va a poder llegar a traer sus gurises a la escuela, tampoco va a poder llegar al hospital, a la terminal, porque mucha gente articula los recorridos”, precisó.

Agregó también el tema del boleto unificado, “que hoy no existe”.

“Con los 70 coches que están dando vueltas, no va a dar a basto la ciudad para poder movilizar a sus habitantes”, aseveró.

Problemáticas con el agua potable

Por último, Rossi indicó que observan “mucha voluntad” por parte del Ejecutivo y de la Secretaría de Agua para resolver las problemáticas de la falta de agua, sin embargo señaló que la zona Oeste todavía sigue teniendo inconvenientes.

“Muchos lugares de la ciudad no tienen presión de agua. Hay voluntad, pero las soluciones no están llegando y el verano tiene su ritmo y no termina todavía”, cerró.