Finalizó intervención en la red de agua potable de avenida de las Américas: normalización progresiva

Este sábado por la tarde, las autoridades municipales anunciaron que finalizaron los trabajos de reparación en la red de agua potable de la avenida de las Américas. Los trabajos, que comenzaron durante la mañana, se centraron en una cañería distribuidora de 200 milímetros de diámetro, esencial para el abastecimiento en los barrios de las zonas oeste y sudoeste de la ciudad. Como resultado de las tareas, durante el avance de la intervención se registraron casos de baja presión o falta de suministro en algunos sectores, lo que generó inconvenientes en los hogares.

Normalización progresiva

Con el cierre de los trabajos de reparación, se espera que el suministro de agua comience a normalizarse gradualmente a lo largo de la tarde. Los barrios afectados, atendidos desde el centro de distribución Ejército, verán cómo la situación mejora en las próximas horas, aunque se anticipa que el restablecimiento total será progresivo.

Recomendaciones para los usuarios y llamado al uso responsable

Las autoridades municipales recomendaron a los usuarios de las zonas afectadas extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva. Esto es fundamental para garantizar la disponibilidad del suministro durante el proceso de normalización y asegurar que el agua esté disponible para las actividades esenciales del hogar.

Dado el contexto de altas temperaturas registradas en la región y el elevado consumo de agua, también se solicitó a la población realizar un uso responsable del agua potable mientras se completan los trabajos y se restablece por completo el servicio. Las autoridades instaron a los vecinos a evitar el consumo innecesario, especialmente en actividades no esenciales, para ayudar a optimizar los recursos disponibles.