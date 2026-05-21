Cómo preparar Chorizo a la pomarola: la receta de otoño, sabrosa y en 35 minutos

Se prepara en 35 minutos y es un guiso riquísimo con una salsa de tomate bien condimentada con hierbas y especias. Los chorizos a la pomarola son una de las recetas más sabrosas y reconfortantes para otoño.
Los chorizos a la pomarola son una de las recetas que condensan la esencia de la gastronomía casera argentina, con influencias italianas. Entre las comidas tradicionales de otoño, este guiso combina la intensidad de los chorizos criollos con una salsa de tomate bien condimentada con hierbas y especias.
Para preparar esta receta, se deben integrar lentamente los chorizos a la salsa de tomate pomarola. De esa manera, absorben todos sus sabores sin perder jugosidad ni textura: lo esencial de este plato. Se trata de una comida reconfortante, económica y abundante para compartir en familia y preparar en tan solo 35 minutos.
Receta de chorizo a la pomarola
Esta es la receta del sitio Bonviveur para preparar chorizos a la pomarola para 4 personas. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
8 chorizos criollos
2 dientes de ajo
1 cebolla
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
1 cda. de aceite de oliva
Sal
1 cdta. de pimentón ahumado
1/2 cdta. de copos de chile (opcional)
1 hoja de laurel
800 ml de tomate triturado
Pimienta negra recién molida
50 ml de agua
Cómo preparar chorizos a la pomarola: la receta, paso a paso
- Primero, cocina los chorizos en agua hirviendo durante 10 minutos para desgrasarlos. Escúrrelos y reserva.
- A continuación, prepara un sofrito con los dientes de ajo y la cebolla picados, y los pimientos en juliana. Rehoga en la sartén con aceite y sal hasta que los vegetales queden tiernos.
- Luego, condimenta el sofrito con pimentón, chile a gusto (opcional) y una hora de laurel. Vuelva la salsa de tomate triturada, salpimienta y cocina por 5 minutos.
- Para terminar, incorpora los chorizos a la salsa junto con 50 mililitros de agua y cocina a fuego suave durante 15 a 20 minnutos.
Puedes acompañar los chorizos a la pomarola con puré de papas, arroz, pastas o un buen pan francés. Sin dudas, es una de las recetas perfectas para disfrutar en otoño e invierno.