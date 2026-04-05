Comienza el juicio contra un hombre acusado de explotación sexual de una adolescente en Concepción del Uruguay

Los hechos por los que se acusa al hombre se remontan a 2006

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay llevará adelante un juicio por trata de personas con fines de explotación sexual contra un hombre acusado de haber sometido a una adolescente durante varios años. El delito prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión.

El debate oral se desarrollará los días 22, 28 y 29 de abril, y continuará el 7 de mayo en Concepción del Uruguay. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2006 y 2009, en un prostíbulo ubicado en el acceso a la ciudad, publicó Diario UNO.

La causa se inició en 2019 a partir de una denuncia anónima realizada a la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate. Según consta en el expediente, la víctima tenía 17 años cuando fue captada en Villa Ángela mediante una falsa propuesta laboral. Posteriormente fue trasladada a Resistencia y luego a Entre Ríos.

Detalles

De acuerdo al testimonio de la víctima, al llegar fue llevada a un local nocturno ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 39, donde habría sido obligada a ejercer la prostitución bajo amenazas. La joven relató que no podía abandonar el lugar y que fue sometida a abusos, golpes, consumo forzado de sustancias y constantes intimidaciones contra su familia.

Durante la investigación, también declaró que nunca recibió dinero por su explotación y que logró escapar en dos oportunidades. En uno de esos intentos, fue localizada y llevada nuevamente a la ciudad, donde continuó bajo control de su presunto captor. En ese período, incluso, quedó embarazada del acusado.

El expediente tuvo distintos giros judiciales. En 2023, tras una falta de mérito inicial, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ordenó avanzar con el procesamiento del imputado, quien finalmente fue acusado como autor del delito de trata de personas agravado por tratarse de una menor de edad.

En una resolución reciente, la jueza Emilce Rojas rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa, aunque dispuso el cierre parcial de la causa respecto del delito de amenazas.