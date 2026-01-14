 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En la zona de Salto Grande

Colectivo iba repleto de mercadería ingresada de manera ilegal al país

Prefectura secuestró mercadería valuada en 290 millones de pesos que era transportada en un colectivo en la zona de Salto Grande.

14 de Enero de 2026
La mercadería incautada en Concordia
Durante un patrullaje terrestre realizado en la zona de Salto Grande, sobre la costa del río Uruguay, efectivos de Prefectura incautaron un cargamento de mercadería que ingresó de manera ilegal al país.

 

El operativo se inició cuando el personal de la fuerza detectó la circulación de un colectivo con bultos visibles en su interior, en inmediaciones del camping “La Tortuga Alegre”, en Concordia. Inmediatamente, se dispuso la revisión del rodado.

Como resultado del procedimiento se secuestraron 257 bultos que contenían, entre otros elementos, 8.500 cartones de cigarrillos de origen extranjero, bebidas alcohólicas, productos de higiene personal, prendas de vestir y accesorios, además de teléfonos celulares. También fue incautado el ómnibus utilizado para el traslado.

El valor de la mercadería incautada supera los 290 millones de pesos.

 

mercadería Salto Grande Prefectura Concordia
