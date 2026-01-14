Empleada doméstica quedó detenida acusada de facilitar el robo de miles de dólares

La empleada de una mujer de 75 años fue detenida acusada de haber facilitado el ingreso de un cerrajero que abrió una caja de seguridad y sustrajo dólares y joyas.
Una mujer de 29 años fue detenida en el marco de la investigación por el robo de una importante suma de dólares y joyas ocurrido en un departamento del barrio Martin, en la ciudad de Rosario. La sospechosa se desempeñaba como cuidadora de la víctima y, según la hipótesis de los investigadores, habría facilitado el ingreso del cerrajero que concretó el ilícito mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”.
El hecho ocurrió en un departamento ubicado sobre avenida de la Libertad, donde una mujer de 75 años fue engañada a través de una llamada telefónica. De acuerdo a la denuncia, una persona que se hizo pasar por su hija le indicó que enviaría a un cerrajero para revisar la caja de seguridad que se encontraba en una de las habitaciones del inmueble.
La maniobra
El cerrajero se presentó posteriormente en el edificio y solicitó autorización para ingresar. Según el testimonio del encargado del lugar, el técnico manifestó que había sido convocado por una mujer llamada Tamara para realizar un trabajo en el séptimo piso.
“El único nombre Tamara que conozco es el de la empleada de la señora. Me comuniqué con ella y pregunté si el cerrajero estaba autorizado a subir”, relató el portero del edificio en declaraciones radiales. Según explicó, la cuidadora dio el visto bueno y, conforme al reglamento interno, permitió el acceso del técnico.
Una vez dentro del departamento, el supuesto cerrajero logró abrir la caja de seguridad y se apoderó de unos 20 mil dólares, además de una cantidad no precisada de joyas y alhajas. Tras cometer el robo, se retiró del lugar sin levantar sospechas.
Detención e investigación
El caso salió a la luz luego de que la hija de la víctima realizara un llamado al 911 al tomar conocimiento de lo ocurrido. A partir de la denuncia y las primeras averiguaciones, la policía puso el foco en la cuidadora, identificada como Tamara G., quien fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, indica La Capital.
La mujer quedó alojada a disposición del fiscal de la Unidad de Flagrancia y Turno, Rodrigo Urruticoechea, quien ordenó que continúe detenida mientras se llevan adelante distintas medidas investigativas. Entre ellas se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, la toma de testimonios y el levantamiento de rastros en el departamento.