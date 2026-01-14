Comenzó en Gualeguay la faena ovina para exportar a Kuwait: "Se enviarán más de mil animales"

Este martes comenzó en Gualeguay una nueva faena de carne ovina con destino a Kuwait, lo que consolida un proceso exportador que Entre Ríos no registraba desde hacía casi dos décadas. El proyecto se desarrolla en el frigorífico Argentina Alimentos, que reactivó el histórico establecimiento municipal.

El presidente de la firma, Maximiliano Bellesi, explicó a Elonce que la primera operación se realizó en diciembre rumbo a Omán y que ahora se completó el segundo embarque. “Estamos hablando de mil a mil doscientos animales por contenedor”, detalló.

El rol del Gobierno provincial y la articulación público-privada

La puesta en marcha del circuito exportador no se dio en solitario. Durante la última semana, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, recorrió la planta junto al viceintendente de Gualeguay, Efraín Martínez Epele, el senador Casiano Otaegui y el director de Producción Animal, Martín Sieber.

El Gobierno de Entre Ríos acompañó la habilitación del tránsito federal del frigorífico y la certificación Halal, una condición indispensable para ingresar a los mercados musulmanes. “Esto comenzó con un productor que quería exportar y encontró en Entre Ríos y en este frigorífico un lugar para hacerlo”, valoró Bellesi, quien señaló que la certificación demandó cerca de ocho meses.

Animales que serán exportados. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Desde el Ministerio se confirmó que el objetivo es sostener la articulación público-privada para ampliar la capacidad industrial y promover inversiones vinculadas al ciclo 2, lo que permitiría que el producto salga terminado desde Gualeguay.

Más empleo, mercado interno y nuevas metas

La faena ovina también abrió un nuevo escenario para los productores entrerrianos. “La oveja acá no tenía salida. El productor la regalaba o la dejaba morir en el campo. Esto les da un mercado y un precio”, afirmó Bellesi.

Actualmente, la empresa emplea a 46 trabajadores y proyecta duplicar la faena mensual en 2026. “Si todo avanza, vamos a sumar entre quince y veinte trabajadores más. Nuestro objetivo es que el producto salga e Entre Ríos compita en el mercado externo e interno”, dijo.

Además, desde el Gobierno de Entre Ríos confirmaron que hay un tercer embarque previsto para febrero y negociaciones abiertas con Medio Oriente, con el objetivo también de ingresar al mercado de Israel.