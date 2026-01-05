 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Luego de 19 años

Entre Ríos reanudó la exportación de carne ovina hacia Medio Oriente

SENASA supervisó la faena de 1.180 animales en un frigorífico de Gualeguay y certificó el envío de 17 mil toneladas al Sultanato de Omán.

5 de Enero de 2026
Exportación de carne ovina hacia Medio Oriente
Exportación de carne ovina hacia Medio Oriente

SENASA supervisó la faena de 1.180 animales en un frigorífico de Gualeguay y certificó el envío de 17 mil toneladas al Sultanato de Omán.

Luego de 19 años, la Argentina reanudó sus exportaciones de carne ovina desde la provincia de Entre Ríos hacia el Medio Oriente. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), certificó el envío de 17 mil toneladas de ese producto al Sultanato de Omán.

 

La última exportación ovina desde esta Provincia se había realizado en 2006, desde la ciudad de Concordia por lo que esta reapertura de mercados internacionales, marca un hito para este tipo de producción entrerriana.

 

Esta operación incluyó la faena de 1.180 ovinos provenientes de productores entrerrianos de Concordia, Federación (Lazo) y San Lorenzo, en el establecimiento oficial N° 5610 de la ciudad de Gualeguay.

Se enmarca en una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de comercialización para la producción ovina entrerriana, a partir del trabajo articulado entre productores, industria frigorífica y operadores comerciales, con el apoyo del Estado. El proceso se desarrolló bajo la supervisión del Centro Regional Entre Ríos del SENASA, que verificó el cumplimiento de los requisitos sanitarios, de bienestar animal y de calidad exigidos por el país de destino.

 

Actualmente, Entre Ríos cuenta con más de 650.000 ovinos, y su industria frigorífica está preparada para acompañar el crecimiento del sector y atender la demanda de los mercados internacionales.

 

En este marco, se encuentra programada una nueva exportación con destino a Kuwait, cuya carga está prevista para el 12 de enero, lo que reafirma la reapertura y consolidación de mercados internacionales para la carne ovina argentina.

Temas:

Entre Ríos Exportaciones frigorífico Senasa carne ovina Medio Oriente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso