Entre Ríos volvió a exportar carne ovina a Medio Oriente: "Es el inicio de un proceso", afirmó Bernaudo

Después de casi 20 años, la carne ovina producida en Entre Ríos volvió a tener destino en el mercado de Medio Oriente. Este martes partió rumbo al Sultanato de Omán un contenedor con más de 1.700 kilos, resultado de la faena de 1.180 animales provenientes de productores de Concordia, Federación y Gualeguay.

La operación representa la primera exportación de este tipo desde 2006 y marca un punto de inflexión para la cadena ovina entrerriana. Además, ya se encuentra programado un nuevo embarque con destino a Kuwait, cuya carga está prevista para el 12 de enero, lo que confirma la continuidad del proceso.

En diálogo con Elonce, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, subrayó que el envío es parte de una estrategia más amplia. “Después de casi 20 años se vuelve a exportar desde Entre Ríos. Lo importante no es solo este embarque, sino que es el inicio de un proceso que esperamos sea mucho más largo”, afirmó.

La operación representa la primera exportación de este tipo desde 2006. Foto: archivo Elonce.

Exportación como motor del crecimiento

Bernaudo explicó que el crecimiento del sector ovino provincial está directamente ligado a la exportación. “El consumo interno de carne ovina es muy bajo, apenas 1,8 kilos por habitante. Por eso entendemos que el camino de crecimiento es la exportación”, señaló.

El ministro remarcó que esta visión responde a una definición política del gobierno provincial. “El gobernador Rogelio Frigerio ha planteado que el desarrollo de la producción ovina, sobre todo para los pequeños productores, va a venir a través de la carne”, indicó.

Bernaudo explicó que el crecimiento del sector ovino provincial está directamente ligado a la exportación. Foto: Elonce.

La faena se realizó en el frigorífico municipal de Gualeguay, actualmente concesionado al sector privado, mientras que el fraccionamiento se completó en Buenos Aires debido a la falta de habilitación del ciclo dos en la provincia. “Estamos acompañando a la empresa para ver si podemos financiar la instalación de un ciclo dos en Entre Ríos”, detalló Bernaudo.

Financiamiento y empleo rural

El funcionario destacó que la exportación se complementa con herramientas concretas de financiamiento. “Tenemos una línea especial de financiamiento para productores ovinos. Ya hay 13 proyectos presentados, algunos aprobados y otros en evaluación”, precisó, e invitó a los interesados a acercarse a la Dirección de Producción Animal de la provincia.

Actualmente, Entre Ríos cuenta con más de 650.000 ovinos y una industria frigorífica preparada para acompañar el crecimiento. Si bien este primer envío no generó nuevos puestos de trabajo, Bernaudo señaló que el impacto será progresivo. “Puso nuevamente en marcha el frigorífico de Gualeguay y, cuando aumente el volumen de exportación, va a generar empleo en la zona rural”, concluyó.