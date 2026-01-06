Ciclo lectivo 2026: cuándo comienzan las clases en cada provincia

El Consejo Federal de Educación ratificó que todas las jurisdicciones deberán cumplir al menos 190 días de clases. El ciclo lectivo 2026 comenzará entre febrero y marzo y finalizará en diciembre, según el esquema que adoptará cada provincia.
El Consejo Federal de Educación (CFE) confirmó el calendario escolar 2026 y estableció que todas las jurisdicciones del país debieron garantizar un piso mínimo de 190 días de clases. De este modo, se definieron las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que permitió a las familias organizar con anticipación el año escolar y el período de vacaciones.
Según la información oficial publicada por el organismo, el ciclo lectivo 2026 comenzará entre los meses de febrero y marzo, de acuerdo con el cronograma que fijó cada jurisdicción. Asimismo, también se conocieron las fechas de cierre del ciclo lectivo, que en la mayoría de los casos se concentraron durante las últimas semanas de diciembre, dando inicio a las vacaciones de verano 2027.
Vuelta a clases: cuándo comenzará el calendario escolar
De acuerdo al detalle difundido por el Consejo Federal de Educación, la provincia que abre el calendario escolar 2026 es Santiago del Estero. Luego se suman otras jurisdicciones en distintos puntos del país.
Las fechas de inicio:
Miércoles 18 de febrero: Santiago del Estero.
Lunes 23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis.
Martes 24 de febrero: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Miércoles 25 de febrero: Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.
Lunes 2 de marzo: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
Este esquema permitió escalonar el inicio de las actividades escolares en todo el país, respetando las particularidades climáticas y organizativas de cada provincia.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el calendario escolar 2026 estableció fechas diferenciadas según el nivel educativo.
Nivel Inicial y Primario: las clases comenzarán el miércoles 25 de febrero de 2026.
Nivel Secundario: el inicio se fijó para el lunes 2 de marzo de 2026.
En cuanto al receso invernal, el período de vacaciones de invierno se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio de 2026, un descanso esperado por toda la comunidad educativa, informó El Cronista.
Cuándo terminar las clases del ciclo lectivo 2026
Respecto a la finalización del ciclo lectivo, el Consejo Federal de Educación informó que la mayoría de las jurisdicciones concluyen las clases el viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la celebración de la Navidad.
No obstante, algunas provincias definieron extender el calendario unos días más. Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Misiones establecieron como fecha de cierre el martes 22 de diciembre de 2026, completando así el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios.