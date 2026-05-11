Casación revisará la condena por la muerte de Lautaro Meglio y la querella pedirá prisión efectiva

La Cámara de Casación revisará la condena dictada en la causa por la muerte de Lautaro Meglio, el joven paranaense que falleció el 1° de febrero de 2024 cuando se dirigía a trabajar en motocicleta desde Paraná hacia Oro Verde y fue impactado por una camioneta conducida por Shirley Ivón Pesoa, quien posteriormente dio positivo en cocaína.

La nueva instancia judicial fue confirmada por los abogados querellantes Gonzalo Meglio y Naim Chemez, quienes representan a la familia de la víctima y cuestionan la pena de tres años de prisión condicional impuesta en primera instancia a la conductora.

“Gracias por el espacio a la familia de Lautaro”, expresaron al iniciar la entrevista con Elonce en la que detallaron el avance del proceso judicial y las expectativas de cara a la audiencia prevista para esta semana.

Según explicaron, la revisión por parte de Casación se logró luego de que la querella presentara un recurso contra la sentencia original, que inicialmente había sido rechazado por cuestiones técnicas. “Interpusimos el recurso de queja ante Casación, el cual fue concedido, y llegamos al día miércoles a tener la audiencia donde se va a revisar la sentencia impuesta a Pesoa”, señalaron.

La querella cuestiona la pena condicional y la valoración judicial

Los abogados sostienen que durante el juicio no se valoraron correctamente distintos agravantes vinculados a la conducta de la imputada y a la gravedad del hecho.

“Estamos hablando de la vida humana como punto número uno, la edad de la persona también en estos casos, pero sobre todas las cosas el momento previo al hecho y el sinfín de normas de tránsito que violó Pesoa”, afirmaron.

En ese sentido, remarcó que la conductora incurrió en múltiples infracciones antes del choque fatal. “Violó seis o siete normas de tránsito flagrantemente y posteriormente terminó violando el bien jurídico vida, que es el más importante de todo el Código Penal”, expresó.

Repasaron cómo ocurrió el hecho aquella madrugada del 1° de febrero de 2024. “Lautaro se estaba dirigiendo a trabajar a un frigorífico en Oro Verde en su moto. En avenida Zanni y Blanes, Shirley Ivón Pesoa, en una Toyota Hilux antigua, dobló intempestivamente sin ningún giro ni señal de aviso y bajo los efectos de la cocaína. Lautaro no llegó a frenar y horas más tarde falleció en el hospital San Martín”, reconstruyó.

Los querellantes remarcaron además que la responsabilidad de la conductora ya se encuentra plenamente acreditada en el expediente. “La culpabilidad de Pesoa y su responsabilidad en el hecho están totalmente probadas y ya es una cuestión zanjada”, sostuvo Gonzalo Meglio.

El pedido de prisión efectiva y el reclamo de justicia de la familia

Actualmente, Pesoa cumple una condena de tres años de prisión condicional, con tareas comunitarias, un curso de educación vial y prohibición de conducir durante seis años. Sin embargo, la querella considera que la sanción resulta insuficiente frente a la gravedad del caso.

“Creemos que la cantidad de cuestiones probadas en contra de Pesoa no justifican poner la pena en el mínimo”, afirmó Gonzalo Meglio, quien adelantó que pedirán una pena de cumplimiento efectivo.

Chemez también cuestionó la conducta posterior de la condenada y aseguró que nunca existió una reparación hacia la familia de Lautaro. “Fue citada a diversas audiencias de mediación para reparar económicamente y nunca asistió. La camioneta fue vendida y jamás el producto económico fue para la familia”, indicó.

Casación revisará la condena por Lautaro Meglio

Para la querella, el fallo actual transmite un mensaje negativo a la sociedad. “¿Qué mensaje le da el Poder Judicial a la sociedad con esto?”, plantearon al referirse a la condena condicional.

La audiencia de revisión fue fijada para este miércoles a las 11 y estará acompañada por una convocatoria impulsada por familiares y allegados de Lautaro. “Es muy importante para la familia el acompañamiento de ustedes y de todos los que se puedan hacer presentes”, expresó Chemez.

Mientras esperan la resolución de Casación, los familiares de Lautaro Meglio continúan reclamando una condena que, consideran, esté acorde a la magnitud del hecho y al dolor provocado por la pérdida del joven. Convocaron a la comunidad a acompañar la audiencia prevista en la sede del Poder Judicial con una vela encendida en la mano, como símbolo de memoria y pedido de justicia.