Carlos Tevez de pesca en el río Paraná: “Era uno más en la lancha, es un gran tipo”, dijo el guía

Carlos Tevez, ex jugador de Boca Juniors y actual entrenador de fútbol, estuvo durante el fin de semana en la provincia de Entre Ríos y disfrutó del río Paraná junto a su familia.

Concretamente el ídolo xeneize estuvo en la capital entrerriana y en Villa Urquiza.

Elonce dialogó con Juan Pablo, el guía de pesca que acompañó a Tevez durante su visita y contó algunos detalles.

“Fue una sorpresa total y un lujo tenerlo acá, es un sueño tener semejante personalidad”, afirmó emocionado y sobre el desempeño como pescador mencionó que “tuvo suerte, no fue un suribí pero fueron un par de tarariras, y la familia sí sacó surubí”.

Carlos Tevez estuvo en Villa Urquiza disfrutando de una jornada de pesca en el río Paraná

Tras ello contó que cuando Pachi DJ lo contactó para avisarle sobre la llegada de Tevez, “ya tenía jornada pactada con otras personas, así que tuvimos que hacer una movida para poder atenderlo”.

“Vino dos días. Primero pescó en Paraná el sábado de noche. Yo estaba con gente de Córdoba y los acerque para que lo saludaran y no tuvo problemas. Al otro día, lo recibimos en Villa Urquiza y nos embarcamos con toda la familia y le preparamos una quinta para la bienvenida”, destacó.

“A los minutos que salimos ya teníamos un surubí arriba de la lancha que lo pescó el hermano, Diego”, relató Juan Pablo y señaló que “Carlitos tuvo pique pero se le escapó al lado de la lancha, y quedó medio amargado pero estaba feliz por la familia, era un jolgorio la lancha, todo un disfrute”.

Tras la pesca, al mediodía “hicimos un buen asadito y pescado y lo empalagamos con comida”.

Según contó, Tevez era la primera vez que venía al río Paraná “y fue una experiencia tremenda”. Sobre la personalidad del ex futbolista, afirmó que “te sentís muy cómodo porque es muy humilde y no dice que no a nada, ni a una foto ni una firma. Se compartió y era uno más en la lancha, es un gran tipo”.

Además aclaró que arriba de la lancha no se habla de política ni deporte, “porque se busca desconectar y escapar del trajín de las ciudades”.

Finalmente, Juan Pablo habló sobre el nivel del río y expresó que “la pesca no está fácil por la bajante, pero hay que andar y conocer el río. El dorado se corta pero hay bagres, pati, mandubé. Hay pescado y tratamos de cuidar el río lo más posible. Como guía quiero que crezca porque mueve la economía y hay que cuidarlo”. Elonce.com