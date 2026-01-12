Calor: cómo estará el tiempo esta semana y cuándo regresarán las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una secuencia de días marcados por el calor en Entre Ríos con mínimas elevadas. Luego, llegará un descenso térmico tras el paso de la lluvia.
El tiempo en Entre Ríos estará marcado por temperaturas elevadas durante los primeros días de la semana, seguido por un cambio en las condiciones meteorológicas a partir del jueves, cuando se prevé el ingreso de un frente frío que provocará lluvias y un alivio térmico.
Para este lunes, en la provincia se espera una jornada con cielo mayormente despejado, temperaturas mínimas de 21 grados y máximas que alcanzarán los 33 grados, en un contexto de calor típico del verano. El ambiente se mantendrá estable, sin probabilidades de precipitaciones.
El martes presentará características similares, aunque con mayor presencia de nubosidad. Las temperaturas se mantendrán elevadas, mientras que el miércoles continuará el calor, con predominio de viento del sector norte y noroeste, lo que favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo a la región.
Finalmente, para el jueves se anticipa un cambio más marcado en Entre Ríos, con descenso de las temperaturas y máximas que rondarán los 26 grados. Durante esa jornada existe probabilidad de lluvias y chaparrones aislados a lo largo del día, asociados al avance de un nuevo frente frío que promoverá tormentas en el centro y norte del país.
"Dinámica atípica de sistema frontales" en el país
Según explicó la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejía, durante el lunes avanzará el primer frente frío de la semana, que favorecerá la formación de tormentas aisladas en sectores que van desde Santa Rosa hasta Bahía Blanca, principalmente desde el mediodía y la tarde. Con el correr de las horas, estos fenómenos tenderán a expandirse hacia la región central del país, Cuyo y el NOA, en un escenario de marcado contraste térmico.
En este contexto, el calor más intenso se desplazará hacia el centro y norte del país. Se prevén temperaturas máximas superiores a los 35 grados en el sur de Córdoba, el este de San Luis, el NOA, el centro de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, antes del ingreso definitivo del aire más fresco.
“El desplazamiento del calor responde a la dinámica típica de los sistemas frontales, donde el aire cálido es empujado hacia el norte antes de la llegada del alivio térmico”, explicó la especialista.