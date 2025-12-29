Calles anegadas tras intensas lluvias en Feliciano: “Venimos con registros extraordinarios”

Un intenso temporal de lluvia volvió a generar complicaciones este domingo en la ciudad de Feliciano, donde en pocas horas se registraron precipitaciones que provocaron calles completamente anegadas. Según el último informe al que accedió Elonce, hasta pasadas las 15 se habían acumulado 54 milímetros de agua, un valor que superó las previsiones iniciales del pronóstico.

El intendente Damián Arévalo explicó que la situación se dio en el marco de un diciembre atípico por la cantidad de lluvias registradas. “La verdad que venimos con un diciembre extremadamente llovedor. Hace por lo menos diez años que no pasaba esto, que diciembre sea un mes tan lluvioso”, señaló el jefe comunal.

En ese sentido, detalló que en menos de 20 días se acumularon cerca de 400 milímetros. “Los suelos están totalmente saturados y no soportan ni una gota de agua más. Ayer cayeron en tres horas y media unos 60 milímetros, y por eso el agua corría por las calles como si hubiera llovido 200”, explicó.

Zonas más afectadas y respuesta municipal

Arévalo indicó que las zonas más comprometidas fueron las del sector sur de la ciudad, donde confluyen dos arroyos que atraviesan Feliciano. “El Carrizo y el Coronel desembocan en la zona sur, y con tantos milímetros se genera un cuello de botella que hace que el agua intente volver hacia la ciudad”, precisó.

Si bien reconoció que hubo calles anegadas y complicaciones en el sistema pluvial, aclaró que no se registraron inundaciones generalizadas. “La vez pasada hubo situaciones de evacuación, pero en este caso solo una familia pidió ser trasladada al lugar dispuesto por la municipalidad”, afirmó.

Infraestructura bajo presión

El intendente advirtió además que las lluvias constantes impidieron realizar tareas de mantenimiento. “Tenemos puentes y desagües pluviales que hay que revisar y limpiar, pero al estar continuamente con agua no podemos trabajar. Incluso hay un puente pequeño que está cortado al tránsito porque tememos que haya sido socavado”, indicó.

Finalmente, expresó expectativa por una mejora en las condiciones meteorológicas. “Estamos esperando unos días de sol para que el suelo pueda secarse y así avanzar con los trabajos de mantenimiento. El agua no la podemos frenar, lo que hay que hacer es conducirla y sacarla de la ciudad lo antes posible”, concluyó.