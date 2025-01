Bebito sobrevivió a choque con cuatro muertos: “Lloraba, estaba en el huevito y lo pude sacar”

Bebito sobrevivió a choque. Cuatro personas perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido este fin de semana en las Altas Cumbres, Córdoba. El hecho involucró dos vehículos, uno de los cuales era un Peugeot 207 en el que viajaba un bebé de un año, que milagrosamente sobrevivió al impacto debido a que iba en su "huevito".

La conmoción fue tan grande que una mujer, que circulaba por la misma ruta, se detuvo al ver el accidente y encontró al pequeño llorando dentro del auto, siendo el único sobreviviente.

En una entrevista con Arriba Córdoba (El Doce), relató cómo fue el angustioso momento en que descubrió al bebé: “Yo salí corriendo. Mi instinto fue correr para ver si había alguien vivo y cuando estaba cerca escuché el llanto del bebé”, explicó con voz entrecortada. El llanto del pequeño fue lo que la hizo reaccionar rápidamente, impulsada por la desesperación de no saber si aún quedaba alguien con vida en el lugar.

El instinto de una madre: rescate en medio del caos

Al acercarse al vehículo, la mujer se percató de la presencia del bebé y no dudó en actuar de inmediato. “Ahí me agarró más desesperación, no te puedo explicar de qué forma corría”, contó aún con la emoción a flor de piel. Aunque el impacto había sido devastador, la mujer logró llegar al bebé y, con una fuerza impresionante, lo rescató del auto.

“Pude ver que el nene estaba bien, estaba en el ‘huevito’ y lo pude sacar. Lo revisé porque había muchos vidrios, me fijé si estaba lastimado y no tenía nada... solo lloraba, pobrecito. Lo tenía en mi pecho y trataba de calmarlo”, recordó, visiblemente conmovida.

Terrible choque en las Altas Cumbres. Archivo

La mujer, que es madre y abuela, confesó que su instinto maternal fue lo que la impulsó a actuar tan rápidamente. En medio del caos, su única preocupación era asegurarse de que el bebé estuviera a salvo. “Soy mamá y tengo una nietita de nueve meses. Cuando escuché ese llanto, después de correr tanto, se me pasaba cualquier cosa por la cabeza. Gracias a Dios el bebé estaba bien”, relató con alivio. Sin embargo, la angustia por lo sucedido no la dejaba, ya que los otros ocupantes de los vehículos involucrados en el accidente no tuvieron la misma suerte.

Un accidente fatal y un saldo trágico

El bebé viajaba junto a sus padres en un Peugeot 207 que, por razones que aún se están investigando, impactó contra un Nissan en el que viajaban tres personas. Lamentablemente, todos los ocupantes del Nissan perdieron la vida a causa del fuerte choque, mientras que el padre del bebé resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital. La mamá del pequeño también sufrió heridas, y aunque fue llevada a un centro de salud, falleció más tarde, convirtiéndose en la cuarta víctima mortal del trágico accidente.

La mujer que rescató al bebé, aún conmocionada por lo sucedido, reflexionó sobre la fatalidad del hecho: “Fue algo desesperante, todavía no caigo... Gracias a Dios o a no sé quién, el bebé estaba sanito a pesar del impacto tan fuerte. Siento tristeza, mucha angustia porque nos podría haber pasado a nosotros, pero le pasó a esta familia y hay una familia destruida”, concluyó con una profunda emoción. (Con información de El Doce TV)